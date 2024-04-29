«Помогать людям и достучаться до сердец». Евгений Пустовой рассказал о должности депутата и итогах ВНС

Время выбрало нас! Под таким лозунгом в Беларуси прошло VII Всебелорусское народное собрание. Сейчас мы поговорим о тех, кто принимал непосредственное участие в решении важных политических вопросов. Среди приглашенных гостей был и наш коллега. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Пустовой, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Мингорсовета, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение». Екатерина Яцкевич, ведущая:

В этом году ты стал депутатом, мы очень рады за тебя. Поздравляем с этим событием! Какие задачи ставишь перед собой?

Евгений Пустовой, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Мингорсовета, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Задачи – помогать людям и достучаться до сердец не только тех, кто меня избирал, но и тех, кто против меня голосовал. Чтобы понять, что такое Беларусь, что можно потерять. Наша страна действительно для жизни. Александра Каштанова, ведущая:

Что изменилось в твоей жизни с появлением новых обязанностей? Евгений Пустовой:

Время стало более прессованно. И более тесное общение с белорусским народом. У нас сейчас новый задел, новый запал – еженедельно или встречи, или приемы. Работаем. Екатерина Яцкевич:

Ты стал делегатом ВНС. Как все прошло, по твоим ощущениям?