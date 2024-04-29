«Помогать людям и достучаться до сердец». Евгений Пустовой рассказал о должности депутата и итогах ВНС
Время выбрало нас! Под таким лозунгом в Беларуси прошло VII Всебелорусское народное собрание. Сейчас мы поговорим о тех, кто принимал непосредственное участие в решении важных политических вопросов. Среди приглашенных гостей был и наш коллега.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Пустовой, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Мингорсовета, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение».
Екатерина Яцкевич, ведущая:
В этом году ты стал депутатом, мы очень рады за тебя. Поздравляем с этим событием! Какие задачи ставишь перед собой?
Евгений Пустовой, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Мингорсовета, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Задачи – помогать людям и достучаться до сердец не только тех, кто меня избирал, но и тех, кто против меня голосовал. Чтобы понять, что такое Беларусь, что можно потерять. Наша страна действительно для жизни.
Александра Каштанова, ведущая:
Что изменилось в твоей жизни с появлением новых обязанностей?
Евгений Пустовой:
Время стало более прессованно. И более тесное общение с белорусским народом. У нас сейчас новый задел, новый запал – еженедельно или встречи, или приемы. Работаем.
Екатерина Яцкевич:
Ты стал делегатом ВНС. Как все прошло, по твоим ощущениям?
Евгений Пустовой:
Когда ты покорил вершину – одно дело, а когда вся страна покорила вершину – это Эверест нашего народовластия. ВНС – это Олимп народовластия. Ни у одной стран нет такого инструмента для определения стратегических задач, для решения глобальных вопросов, для ответа на вызовы и угрозы. Там все представители белорусского народа, все ветви власти, все поколения, все сферы. Вся Беларусь в миниатюре.
Александр Стасевич, ведущий:
Какой образ нашей страны на международной арене?
Евгений Пустовой:
Чистая, красивая, уникальная. Когда это есть, мы этого не ценим, со стороны виднее. Мы сохранили социально ориентированную страну. Многие пытаются к этому прийти, но не у всех получается. Ни одна из стран так широко и быстро не проходила путь развития.
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