Вадим Елфимов: «Нет никакой необходимости для европейцев сдаваться России, ибо она никому не угрожает»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Вы знаете, что самые бедные на Западе люди – это всегда магнаты? Особенно из ВПК! Какие-нибудь пушечные или танковые бароны бедные-бедные-бедные… У них никогда денег нет. Того и гляди побираться пойдут. Поэтому лично меня не удивляет плач Паппергера! Отнюдь. Это гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall, того самого, что производит те самые «Леопарды». И плач герра Армина Паппергера я слышу не впервой. Армин – какое символическое имя производителя вооружений! А плач магнатов в Берлине почему-то всегда слышат! Так что теперь аппетит у Армина возрос. У всех людей аппетит растет во время еды, а у арминов он растет во время войны.

А чтобы аппетит до вооружений вырос у всех европейцев, Армин Паппергер решил их попугать! «США в случае военной угрозы Европе не придут к ней на помощь», – заявил Армин Паппергер. По его словам, Штаты четко дали понять, что больше не будут оплачивать расходы своих союзников на оборону, а больший интерес для Вашингтона сейчас представляет Азиатско-Тихоокеанский регион. В интервью газете Financial Times бизнесмен подчеркнул, что в последние десятилетия европейские лидеры считали само собой разумеющимся, что США протянут руку помощи в случае военной угрозы. «Такого больше не будет», – констатировал Паппергер. Глава Rheinmetall пояснил, что сейчас американский политический истеблишмент переориентирует свои акценты: «Азиатско-Тихоокеанскому региону США уделяют больше внимания, чем Европе». Отсюда у Паппергера напрашивается вывод: либо сразу сдавайтесь России, либо сами раскошеливайтесь на вооружения!