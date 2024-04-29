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Вадим Елфимов: «Нет никакой необходимости для европейцев сдаваться России, ибо она никому не угрожает»

29 апреля 2024 08:09
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: «Нет никакой необходимости для европейцев сдаваться России, ибо она никому не угрожает»-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Вы знаете, что самые бедные на Западе люди – это всегда магнаты? Особенно из ВПК! Какие-нибудь пушечные или танковые бароны бедные-бедные-бедные… У них никогда денег нет. Того и гляди побираться пойдут. Поэтому лично меня не удивляет плач Паппергера! Отнюдь. Это гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall, того самого, что производит те самые «Леопарды». И плач герра Армина Паппергера я слышу не впервой. Армин – какое символическое имя производителя вооружений! А плач магнатов в Берлине почему-то всегда слышат! Так что теперь аппетит у Армина возрос. У всех людей аппетит растет во время еды, а у арминов он растет во время войны.

А чтобы аппетит до вооружений вырос у всех европейцев, Армин Паппергер решил их попугать! «США в случае военной угрозы Европе не придут к ней на помощь», – заявил Армин Паппергер. По его словам, Штаты четко дали понять, что больше не будут оплачивать расходы своих союзников на оборону, а больший интерес для Вашингтона сейчас представляет Азиатско-Тихоокеанский регион. В интервью газете Financial Times бизнесмен подчеркнул, что в последние десятилетия европейские лидеры считали само собой разумеющимся, что США протянут руку помощи в случае военной угрозы. «Такого больше не будет», – констатировал Паппергер. Глава Rheinmetall пояснил, что сейчас американский политический истеблишмент переориентирует свои акценты: «Азиатско-Тихоокеанскому региону США уделяют больше внимания, чем Европе». Отсюда у Паппергера напрашивается вывод: либо сразу сдавайтесь России, либо сами раскошеливайтесь на вооружения!

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов

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