«Мы должны ценить ту страну, в которой живём». Вадим Боровик о ВНС и развитии Беларуси

Торжество нашего суверенитета и любви к Родине. С 24 по 25 апреля в Минске проходило главное политическое событие 2024 года – Всебелорусское народное собрание. Его историю называют биографией становления нашей независимости. Первое собрание состоялось в 1996-м. У нынешнего форума особый статус – конституционный. Об итогах мероприятия поговорили с гостем.

Вадим Боровик, политолог, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Это исторический форум. В свое время, когда определенные деструктивные силы внутри страны были заинтересованы в том, чтобы рушить конституционный строй, что привело бы к краху экономики, подрыву социально-политической стабильности, белорусский лидер обратился к народу. Опираясь на волю народа, мы выстроили новую (на тот момент) конституционную систему, по-другому сформировали парламент, работали. Таким образом, шесть раз, я был неоднократно делегатом Всебелорусского народного собрания как депутат, как предприниматель, в разном статусе. В этот раз как депутат, делегат ВНС. В этот раз новый статус у Всебелорусского народного собрания, это уже конституционный орган. Раньше решения носили рекомендательный характер, просто задавали тон, то сегодня это уже обязательные решения. Это тот орган, который решает концептуальные задачи.

Александр Стасевич, ведущий:

ВНС проходит седьмой раз, какие проекты за все эти годы воплотились в жизнь?

Вадим Боровик:

Мы, белорусы, пожинаем плоды совместной работы Всебелорусского народного собрания. Это всегда было органом представительства народного, мы обсуждали программу на ближайшую пятилетку, на ближайшие несколько лет в контексте того, что мы будем делать в социально-экономической сфере, в сфере обороны, внутренние и внешние вызовы. Все наши основные достижения обсуждались в ходе этих форумов. Что белорусы должны понять? Мы должны ценить ту страну, в которой живем.