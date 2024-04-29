Прямой эфир

«Мы должны ценить ту страну, в которой живём». Вадим Боровик о ВНС и развитии Беларуси

29 апреля 2024 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Торжество нашего суверенитета и любви к Родине. С 24 по 25 апреля в Минске проходило главное политическое событие 2024 года – Всебелорусское народное собрание. Его историю называют биографией становления нашей независимости. Первое собрание состоялось в 1996-м. У нынешнего форума особый статус – конституционный. Об итогах мероприятия поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вадим Боровик, политолог, делегат VII Всебелорусского народного собрания.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Почему нынешний форум – один из самых главный событий в политической жизни нашей страны?

«Мы должны ценить ту страну, в которой живём». Вадим Боровик о ВНС и развитии Беларуси-1

Вадим Боровик, политолог, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Это исторический форум. В свое время, когда определенные деструктивные силы внутри страны были заинтересованы в том, чтобы рушить конституционный строй, что привело бы к краху экономики, подрыву социально-политической стабильности, белорусский лидер обратился к народу. Опираясь на волю народа, мы выстроили новую (на тот момент) конституционную систему, по-другому сформировали парламент, работали. Таким образом, шесть раз, я был неоднократно делегатом Всебелорусского народного собрания как депутат, как предприниматель, в разном статусе. В этот раз как депутат, делегат ВНС. В этот раз новый статус у Всебелорусского народного собрания, это уже конституционный орган. Раньше решения носили рекомендательный характер, просто задавали тон, то сегодня это уже обязательные решения. Это тот орган, который решает концептуальные задачи.

Александр Стасевич, ведущий:
ВНС проходит седьмой раз, какие проекты за все эти годы воплотились в жизнь?

Вадим Боровик:
Мы, белорусы, пожинаем плоды совместной работы Всебелорусского народного собрания. Это всегда было органом представительства народного, мы обсуждали программу на ближайшую пятилетку, на ближайшие несколько лет в контексте того, что мы будем делать в социально-экономической сфере, в сфере обороны, внутренние и внешние вызовы. Все наши основные достижения обсуждались в ходе этих форумов. Что белорусы должны понять? Мы должны ценить ту страну, в которой живем.

Подробности видео.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Вадим Боровик # Александра Каштанова # Екатерина Яцкевич # Александр Стасевич

Другие новости рубрики

Все новости
Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Анонс ток-шоу «По существу»
29 апреля 2024 08:39

Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Анонс ток-шоу «По существу»

Вадим Елфимов: «Нет никакой необходимости для европейцев сдаваться России, ибо она никому не угрожает»
29 апреля 2024 08:09

Вадим Елфимов: «Нет никакой необходимости для европейцев сдаваться России, ибо она никому не угрожает»

МАЗ отчитался о работе в первом квартале года
29 апреля 2024 07:18

МАЗ отчитался о работе в первом квартале года

Делегаты ВНС в своих коллективах разъяснят суть национальной стратегии
29 апреля 2024 07:15

Делегаты ВНС в своих коллективах разъяснят суть национальной стратегии

В Минске планируют отремонтировать более 1 млн квадратных метров дорог
29 апреля 2024 07:11

В Минске планируют отремонтировать более 1 млн квадратных метров дорог

Минлесхоз планирует реализовать около 30 инвестпроектов
29 апреля 2024 06:42

Минлесхоз планирует реализовать около 30 инвестпроектов

Страстная седмица начинается у православных верующих
29 апреля 2024 06:28

Страстная седмица начинается у православных верующих

Олег Гайдукевич: «Я желаю Европе добра. Встаньте с колен, станьте независимыми!»
28 апреля 2024 19:54

Олег Гайдукевич: «Я желаю Европе добра. Встаньте с колен, станьте независимыми!»

Проверка на прочность! Как закаляют юных белорусов в военно-патриотических клубах?
28 апреля 2024 19:22

Проверка на прочность! Как закаляют юных белорусов в военно-патриотических клубах?

Фото с кумиром, шутки и сильная речь Президента. Что осталось за кадром ВНС
28 апреля 2024 18:38

Фото с кумиром, шутки и сильная речь Президента. Что осталось за кадром ВНС

Город-призрак и десятки пустых деревень! О чём молчит Чернобыльская АЭС – подробности катастрофы
28 апреля 2024 18:05

Город-призрак и десятки пустых деревень! О чём молчит Чернобыльская АЭС – подробности катастрофы

Двойные стандарты Евросоюза! Как долго Литва будет скрывать состояние Игналинской АЭС?
28 апреля 2024 17:56

Двойные стандарты Евросоюза! Как долго Литва будет скрывать состояние Игналинской АЭС?