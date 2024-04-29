Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Анонс ток-шоу «По существу»

Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды?

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» острая тема будет разложена экспертами и специалистами из сферы госуправления. Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира наводите камеру смартфона на QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.