Помнят ли латыши о Дне памяти и скорби? Рассказала экс-кандидат в депутаты Европарламента от Латвии

Григорий Азаренок, СТВ:

Ольга Чернявская, кандидат в депутаты в Европарламент. Вы житель Латвии, вы попросили у Беларуси политическое убежище, правильно?

Ольга Чернявская, кандидат в депутаты в Европарламент:

Еще не попросила, но я заявила об этом.

Григорий Азаренок:

Скажите, пожалуйста, вот мы общаемся с вами накануне 22 июня. Это ведь общая скорбная дата для всех народов, населявших тогда СССР. Но и Латвия, в том числе. Помнят и простые латыши, и элиты в Латвии об этой дате, об этом дне.

Ольга Чернявская:

Наши люди то помнят об этом. Но вы знаете, что нам нельзя ничего помнить, если вы в курсе того, что происходит у нас в Латвии, как ко всему этому относится наше правительство. Люди, конечно, помнят, но правительство нам запрещает.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Запрещают помнить?

Ольга Чернявская:

Конечно, да. Они нам даже говорят, что мы должны думать на определенном языке, об определенных вещах, и они решают, о чем мы вообще можем думать, о чем не можем думать.

Алексей Авдонин:

Точно так же, как и в фашистской Германии. Там тоже запрещали. Геббельс запрещал думать, и пытались всем возможными способами контролировать сознание общества.