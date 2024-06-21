Помнят ли латыши о Дне памяти и скорби? Рассказала экс-кандидат в депутаты Европарламента от Латвии

Проект «Азаренок. Напрямую». В эфире аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, экс-кандидат в депутаты Европарламента от Латвии Ольга Чернявская.
Проект «Азаренок. Напрямую». В эфире аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, экс-кандидат в депутаты Европарламента от Латвии Ольга Чернявская.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ольга Чернявская, кандидат в депутаты в Европарламент. Вы житель Латвии, вы попросили у Беларуси политическое убежище, правильно?
Ольга Чернявская, кандидат в депутаты в Европарламент:
Еще не попросила, но я заявила об этом.
Григорий Азаренок:
Скажите, пожалуйста, вот мы общаемся с вами накануне 22 июня. Это ведь общая скорбная дата для всех народов, населявших тогда СССР. Но и Латвия, в том числе. Помнят и простые латыши, и элиты в Латвии об этой дате, об этом дне.
Ольга Чернявская:
Наши люди то помнят об этом. Но вы знаете, что нам нельзя ничего помнить, если вы в курсе того, что происходит у нас в Латвии, как ко всему этому относится наше правительство. Люди, конечно, помнят, но правительство нам запрещает.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Запрещают помнить?
Ольга Чернявская:
Конечно, да. Они нам даже говорят, что мы должны думать на определенном языке, об определенных вещах, и они решают, о чем мы вообще можем думать, о чем не можем думать.
Алексей Авдонин:
Точно так же, как и в фашистской Германии. Там тоже запрещали. Геббельс запрещал думать, и пытались всем возможными способами контролировать сознание общества.
Ольга Чернявская:
Да, совершенно верно. Вот мы находимся в таком же сейчас положении.
Алексей Авдонин:
А у вас вместо радио Геббельса чем сейчас пользуются? Знаете, сейчас радио Геббельса – это такая черная шкатулка, которая стоила дешевле, чем буханка хлеба: 30 марок, рейхсмарок стоила она на тот момент и должна была быть в каждой семье, чтобы все слушали фюрера. У вас сейчас что используется сейчас в качестве такого радио?
Ольга Чернявская:
К сожалению, такого у нас единого нет, но все идет к этому. Как вы знаете, у нас запрещены сейчас все белорусские и российские каналы и многие веб-сайты запрещены, каналы в TikTok, в любых соцсетях, то, соответственно, они пытаются все сузить и сузить, они пытаются нам запретить полностью все наше русскоязычное, медийное пространство у нас в Латвии, чтобы у нас не было даже своих каких-то телевизионных передач, каналов, новостей, чтобы все было исключительно на латышском языке, чтобы мы смотрели только то, что хотят они, чтобы мы смотрели и слушали только их точку зрения, на их языке, под их руководством.
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