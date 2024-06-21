«Парашют не открывается». Белорусская чемпионка по прыжкам рассказала, как была на волосок от смерти

Марина Канашкова – парашютист минского аэроклуба. Ей всего 22, но за плечами у отважной девушки более сотни прыжков. Марина признается, к экстриму тянуло с детства. Папа-парашютист буквально заразил любовью к небу. И как только ей стукнуло 15, побежала записываться в минский аэроклуб. Свой первый прыжок Марина Канашкова помнит в деталях.

Марина Канашкова, чемпионка Республики Беларусь по прыжкам на точность:

Первый прыжок – самый незабываемый, потому что ты идешь туда, где никогда не был. Ты не знаешь, чего тебе ждать. И при этом самый страшный прыжок не первый. На первом ты больше изучаешь. Ты не понимаешь, что с тобой происходит. У большинства людей второй прыжок самый страшный. Как картинки из фильмов, когда я захожу в самолет – раз картинка, мы начинаем набирать высоту – это вторая картинка, третья – я уже стою у обреза, смотрю вниз, подо мной 800 метров. И я такая: ну надо делать этот шаг. У меня не было мыслей не сделать, отказаться, сказать: давайте в следующий раз. Я точно знала, что я сделаю этот шаг.

Прыжки с парашютом – это тоже зависимость своего рода. Я получаю выброс адреналина и потом хочу еще. Кто один раз поднялся в небо, у него всегда глаза будут устремлены туда. Он всегда будет хотеть испытать еще раз эти эмоции, почему я и прыгаю шесть лет. Только потому, что хочу снова и снова испытывать эти эмоции.