«Парашют не открывается». Белорусская чемпионка по прыжкам рассказала, как была на волосок от смерти
Марина Канашкова – парашютист минского аэроклуба. Ей всего 22, но за плечами у отважной девушки более сотни прыжков. Марина признается, к экстриму тянуло с детства. Папа-парашютист буквально заразил любовью к небу. И как только ей стукнуло 15, побежала записываться в минский аэроклуб. Свой первый прыжок Марина Канашкова помнит в деталях.
Марина Канашкова, чемпионка Республики Беларусь по прыжкам на точность:
Первый прыжок – самый незабываемый, потому что ты идешь туда, где никогда не был. Ты не знаешь, чего тебе ждать. И при этом самый страшный прыжок не первый. На первом ты больше изучаешь. Ты не понимаешь, что с тобой происходит. У большинства людей второй прыжок самый страшный. Как картинки из фильмов, когда я захожу в самолет – раз картинка, мы начинаем набирать высоту – это вторая картинка, третья – я уже стою у обреза, смотрю вниз, подо мной 800 метров. И я такая: ну надо делать этот шаг. У меня не было мыслей не сделать, отказаться, сказать: давайте в следующий раз. Я точно знала, что я сделаю этот шаг.
Прыжки с парашютом – это тоже зависимость своего рода. Я получаю выброс адреналина и потом хочу еще. Кто один раз поднялся в небо, у него всегда глаза будут устремлены туда. Он всегда будет хотеть испытать еще раз эти эмоции, почему я и прыгаю шесть лет. Только потому, что хочу снова и снова испытывать эти эмоции.
Марина Канашкова тоже была на волоске от смерти, но несмотря на это девушку до сих поря тянет в небо.
Марина Канашкова:
Я выпрыгнула из самолета, хочу открыть парашют. Кидаю «медузу» (это специальный вытяжной парашютик, который вытаскивает за собой купол), понимаю, что ничего не происходит. Начинаю дальше падать, высоты очень мало. Я предпринимаю две попытки устранить этот отказ, потому что парашют не открывается, не наполняется. Но я сама его устранила, парашют благополучно открылся, и я дальше пошла прыгать тренировочный прыжок. Паники не было, потому что я была к этому готова. Каждую неделю я приезжаю, оттачиваю на специальном тренажере действия внештатных ситуаций. Я знала, что нужно сделать. На секундочку сердце схватилось, но это быстро отпустило.
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