Дональд Туск сравнил правительство Польши с гиенами. Как на это отреагировал Анджей Дуда?

Новости Беларуси. Бывший председатель Европейского совета и глава «Гражданской платформы» Дональд Туск сравнил нынешнее правительство Польши с гиенами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Бывший председатель Европейского совета и глава «Гражданской платформы» Дональд Туск сравнил нынешнее правительство Польши с гиенами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своем публичном выступлении он не скупился на эпитеты и назвал членов Совета министров грабителями собственных граждан, которые действуют исключительно в своих интересах.
После такого высказывания Туска президента Польши попросили прокомментировать эти слова в программе одного из местных телеканалов. Однако Анджей Дуда отказался как-либо реагировать на слова бывшего премьер-министра Польши.