Дональд Туск сравнил правительство Польши с гиенами. Как на это отреагировал Анджей Дуда?

Новости Беларуси. Бывший председатель Европейского совета и глава «Гражданской платформы» Дональд Туск сравнил нынешнее правительство Польши с гиенами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем публичном выступлении он не скупился на эпитеты и назвал членов Совета министров грабителями собственных граждан, которые действуют исключительно в своих интересах.