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Дональд Туск сравнил правительство Польши с гиенами. Как на это отреагировал Анджей Дуда?

30 ноября 2021 13:44
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Новости Беларуси. Бывший председатель Европейского совета и глава «Гражданской платформы» Дональд Туск сравнил нынешнее правительство Польши с гиенами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дональд Туск сравнил правительство Польши с гиенами. Как на это отреагировал Анджей Дуда?-1

В своем публичном выступлении он не скупился на эпитеты и назвал членов Совета министров грабителями собственных граждан, которые действуют исключительно в своих интересах.  

Дональд Туск сравнил правительство Польши с гиенами. Как на это отреагировал Анджей Дуда?-4

После такого высказывания Туска президента Польши попросили прокомментировать эти слова в программе одного из местных телеканалов. Однако Анджей Дуда отказался как-либо реагировать на слова бывшего премьер-министра Польши.  

# Международная политика # Фотофакт

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