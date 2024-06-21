Белорус сделал предложение руки и сердца во время прыжка с парашютом! Рассказываем невероятную историю

Марина Канашкова, чемпионка Республики Беларусь по прыжкам на точность:

Мы уехали прыгать в Рязань. У него был план, как меня затащить куда-то прыгать, чтобы была побольше высота. Для предложения нужна большая высота, нужно больше времени. И на высоте 4 000 метров мы покинули борт самолета, я подлетела к нему. На руке у него было написано «marry me» – выходи за меня на английском. Не знаю, почему на английском, у меня с ним плохо. Я увидела, что у него на руке какое-то крепление. Он снял колпачок, там было кольцо. Он протягивает кольцо. Я даже не успела кивнуть. Все, что я успела сделать, – это протянуть руку, чтобы он быстрее надел мне кольцо.

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