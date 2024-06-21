Установлено, что для мужчины красивая женщина является стрессом – НАН Беларуси

Вы удивитесь, но для нашего организма встреча со смертельной опасностью и влюбленность – примерно одно и то же, рассказали в программе «В поисках истины». И создают эту химию любви гормоны! При виде пассии сердце начинает бешено колотиться, пот льется ручьем, а в животе порхают бабочки. Страсти накаляют адреналин, норадреналин и кортизол.

Светлана Пашкевич, заведующий лабораторией нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси:

А влюбиться можно при стрессе. Так часто бывает, что люди влюбляются в своих спасителей. Люди часто влюбляются в тех, с которыми они пережили не только позитивные, но и даже негативные эмоции. Поэтому говорят, что любовь – это только эмоция, и не важно, положительная она или отрицательная. Это очень сильная эмоция, которую некоторые люди очень сильно боятся. Марина Василевская: под тобой кипит 300 тонн топлива, ты сидишь как на пороховой бочке – это не передать словами (подробности).

Дальше за дело берутся гормоны норэпинефрин и дофамин. Именно они придают блеск глазам, заставляют расплываться в улыбке и не дают спать по ночам. Мы испытываем эйфорию сродни наркотическому опьянению, на нас находит вдохновение, и мы чувствуем себя героями, способными на любые подвиги.