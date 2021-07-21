«Наделение полномочиями по признанию импичмента». Какие ещё функции могут появиться у ВНС?

Екатерина Речиц, главный советник Белорусского института стратегических исследований:

Для Всебелорусского народного собрания должны быть переданы такие функции, как принятие решений выработки реализации стратегий развития государства, как внутри так и по внешнему контуру. Это должна быть структура, которая бы выступала центром притяжения всех граждан, которые заинтересованы и ратуют за дальнейшее развитие нашей страны как суверенного независимого государства. И мы рассматриваем как отдельный вопрос механизмов участия Всебелорусского народного собрания в наделении полномочиями по признанию импичмента главы государства. Сегодня эта функция закреплена за парламентом.

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