В Национальной библиотеке прошел торжественный прием министра внутренних дел, посвященный 8 Марта

Инициатива, запущенная МВД в 2025 году, становится традицией. С женщинами, которые несут службу в милиции, встретился министр МВД Иван Кубраков.

Главный весенний праздник позади, но теплые слова в адрес женщин продолжают звучать. Мам в погонах 9 марта поздравляли в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор получился душевным. Говорили о главном: о детях, семейных ценностях и о том, как женщинам удается совмещать разные роли: быть суровой на службе и заботливой мамой. В настоящий момент в милицейском ведомстве насчитывается свыше 2,5 тысяч многодетных семей.

Звучали предложения, как сделать работу многодетных мам, которые служат в милиции, легче. Одно из них – создать при Министерстве внутренних дел оздоровительный лагерь для детей сотрудников.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

В семьях сотрудников милиции воспитывается более 50 тысяч детей. То есть, наверное, оздоровительный лагерь уже действительно назрел. Очень много предложений было от нашей женской организации, которая вносила предложения, что касается детей, которые обучаются в наших лицеях, в академии. И в ближайшее время вы увидите реализацию данных идей.