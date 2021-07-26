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Школы Минской области должны завершить ремонты до 20 августа. Рассказываем, где уже готовы встретить учеников

26 июля 2021 15:14
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Новости Беларуси. До 20 августа учебные заведения Минской области должны получить паспорта готовности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школы Минской области должны завершить ремонты до 20 августа. Рассказываем, где уже готовы встретить учеников-1

Пока же специалисты занимаются ремонтом зданий, обновлением кабинетов и благоустройством пришкольных территорий. Всего в минском регионе к 1 сентября подготовят более 300 школ. Еще две новые (в Столбцах и Колодищах) впервые откроют свои двери.

Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Школы Минской области должны завершить ремонты до 20 августа. Рассказываем, где уже готовы встретить учеников-4

Как только в коридорах школ стихает детский смех, начинается ремонт. Для учреждений образования это уже стало традицией. Большое внимание уделяют обновлению кабинетов. В любанской школе № 3 сработали оперативно, там ремонт уже завершен. Обновили мебель в классах, закупили новое холодильное оборудование в пищеблоке. Также благоустроили и территорию вокруг школы.

Школы Минской области должны завершить ремонты до 20 августа. Рассказываем, где уже готовы встретить учеников-7

Ирина Немальцева, директор любанской средней школы № 3:
Подготовлена спортивная площадка, благоустроен школьный двор. У нас высажено более 300 петуний, других цветов, заложена аллея туй. Я с уверенностью уже могу сказать, что 1 сентября мы сможем гостеприимно распахнуть свои двери для всех желающих.

Школы Минской области должны завершить ремонты до 20 августа. Рассказываем, где уже готовы встретить учеников-10

Для ребят стараются постоянно улучшать условия обучения. Например, большое внимание уделяют спортивным залам и инвентарю, чтобы на уроки дети шли с удовольствием. Повышают и уровень комфорта педагогов. Обновление носит не только практический, но и психологический характер, ведь учиться и преподавать в обновленном интерьере гораздо приятнее.

Подробности в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Ирина Немальцева # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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