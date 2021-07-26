Школы Минской области должны завершить ремонты до 20 августа. Рассказываем, где уже готовы встретить учеников

Новости Беларуси. До 20 августа учебные заведения Минской области должны получить паспорта готовности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пока же специалисты занимаются ремонтом зданий, обновлением кабинетов и благоустройством пришкольных территорий. Всего в минском регионе к 1 сентября подготовят более 300 школ. Еще две новые (в Столбцах и Колодищах) впервые откроют свои двери. Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Как только в коридорах школ стихает детский смех, начинается ремонт. Для учреждений образования это уже стало традицией. Большое внимание уделяют обновлению кабинетов. В любанской школе № 3 сработали оперативно, там ремонт уже завершен. Обновили мебель в классах, закупили новое холодильное оборудование в пищеблоке. Также благоустроили и территорию вокруг школы.

Ирина Немальцева, директор любанской средней школы № 3:

Подготовлена спортивная площадка, благоустроен школьный двор. У нас высажено более 300 петуний, других цветов, заложена аллея туй. Я с уверенностью уже могу сказать, что 1 сентября мы сможем гостеприимно распахнуть свои двери для всех желающих.