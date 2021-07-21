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«Кто считает, что его право нарушено». Какие споры сможет решать уполномоченный по правам человека?

21 июля 2021 19:04
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Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по изменению Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Кто считает, что его право нарушено». Какие споры сможет решать уполномоченный по правам человека?-1

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Такой институт, как уполномоченный по правам человека, – это еще один механизм реализации каждым, кто считает, что его право нарушено или ущемлено государством или должностным лицом, либо есть какие-то споры, в том числе и законодательные, правоприменительные – он может получить правовую помощь. Во всяком случае направление, в каком он может действовать.

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# Конституция # общество # Светлана Любецкая # Фотофакт

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