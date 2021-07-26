«Есть случаи, когда дети плавают на матрасах и их относит от берега». О чём напоминает МЧС

Новости Беларуси. Жаркое лето возвращается. Сотрудники МЧС и ОСВОД усилили мониторинг за порядком на пляжах Минской области. Только в Вилейском районе еженедельно проводят профилактические рейды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Патруль проходит по всем зонам рекреации. Как разрешенным, так и запрещенным для купания. Основной упор сделан на выходные, когда у воды наибольшее количество людей. Обращают внимание на то, чтобы отдыхающие вели себя спокойно и соблюдали все правила.

На контроле и розжиг костров в близлежащей лесной зоне. Кроме того, службами отрабатываются чрезвычайные ситуации на воде. Тренировки проводят как для спасателей, так и для заинтересованных служб.

Александр Яхимович, начальник Вилейского РОЧС:

Как правило, приезжают с друзьями, семьями, поэтому первоочередная задача – напомнить взрослым, чтобы не оставляли детей одних. Потому что дети зачастую, когда родители отдыхают, купаются, пусть и не на большой глубине, используют различные надувные приспособления: матрасы, круги. Но сильный ветер, и есть случаи, когда дети плавают на матрасах и их относит от берега. Приходится работать нашей службе и службе нашей спасательной станции.

Профилактические меры дают свои плоды. С начала купального сезона в Вилейском районе зарегистрирован только один случай гибели человека на воде.