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Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии

26 июля 2021 15:40
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Новости Беларуси. Как провести лето с пользой, научиться разводить костер и оказывать первую медицинскую помощь? Под Минском совместно с воинской частью 3310 открыли военно-патриотический палаточный лагерь для подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все подробности у Вероники Кудринецкой.

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Они ходят строем и живут по уставу, почти как в армии. За 8 дней 25 подростков со всего Минска узнают, что такое служба в Вооруженных Силах.

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-4

Спорт, стрельба, управление техникой. Многие из детей отдыхают в такой обстановке впервые, но запевают песню и маршируют с таким видом, что не уступают настоящим солдатам. Смена в военно-патриотическом лагере посвящена 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. О патриотизме здесь не рассуждают, ему учат.

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-7

Ульяна Дударева, воспитанница военно-патриотического лагеря:
Мне с самого детства интересна вся эта военная тематика. Наш класс ходит на разные мероприятия, парады, выступления, маршировки. Быть патриотом своей страны важно. Не важно, в какой стране ты родился, главное то, где ты живешь. И нужно поддерживать в себе волевой дух и просто любить не только то, где ты живешь, а в принципе все, что тебя окружает.

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-10

В лагере «Юный армеец Белой Руси» в Минском районе девчонки ни в чем не хотят уступать сильному полу. Наравне с ребятами идут в строю, преодолевают полосу препятствий и тренируют выносливость, чтобы иметь настоящую армейскую выправку. К слову, самому младшему воспитаннику шесть, а он уже, как настоящий боец, проходит испытания на прочность.

Вероника Кудринецкая:
Расскажи, чем вас вкусным кормили вчера на ужин?

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-13

Даниил Ободич, воспитанник военно-патриотического лагеря:
Мы едим бутики, они вкусные.

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-16

Артем Рабцевич, воспитанник военно-патриотического лагеря:
Сегодня нас учили, как правильно по-армейски заправлять кровать, сейчас будут спортивные соревнования. Завтра мы поедем в военную часть 3310.

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-19

Юные робинзоны учатся не только преодолевать себя, но и мыть посуду. Казалось бы, простой навык, но многие в обычной жизни этого не делают. Сегодня чрезмерно опекают детей, считают организаторы проекта. А это вредит воспитанию младшего поколения.

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-22

Дина Муровицкая, начальник военно-патриотического лагеря:
Подъем у нас достаточно поздний, в 08:00. Ребятам дается 15 минут на умывание. Далее с 08:15 зарядка, которую проводят сержанты воинской части.

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-25

Иван Наделяев, младший сержант в/ч 3310:
Прибыл в этот лагерь с целью обучить детей строевой подготовке элементарной, огневой подготовке, ориентированию на местности. Дети хорошие, но немножко не хотят что-либо делать, ленивые немного.

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-28

Главная особенность такого отдыха – восьмидневная жизнь в условиях, приближенных к солдатскому распорядку дня. Артем в лагере второй раз и точно знает, каким должен быть настоящий мужчина.

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-31

Артем Рабцевич:
Он должен быть храбрый, смелый и честный.

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-34

Компьютеров в лесу нет, телефоны тоже под запретом. Никакой гаджетомании. Связь с родителями держат вожатые, и каждый день для мам и пап готовят фото- и видеоотчеты.

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-37

Андрей Бурый, заместитель командира по идеологической работе в/ч 3310, подполковник:
Сотрудничество с управлениями по образованию районов Минска у нас сложилось давно. Я считаю, что это очень важно, потому что каждый молодой человек должен уметь за себя постоять, защитить себя, в будущем, когда вырастет, свою семью и в масштабах государства свою Родину.

Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии-40

Главное – все мероприятия пройдут в игровом формате и научат подростков коммуницировать друг с другом и проявлять лидерские качества: умение договариваться, нести ответственность, принимать решение за себя и команду.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Вероника Кудринецкая # Ульяна Дударева # Даниил Ободич # Артем Рабцевич # Дина Муровицкая # Иван Наделяев # Андрей Бурый # Фотофакт

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