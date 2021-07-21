Изменить 59 статей, ввести 16 новых. Итоги финального заседания Конституционной комиссии
Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. 21 июля прошло девятое заседание, на котором подвели итоги работы по изменению Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссия должна была до 1 августа представить главе государства свой вариант документа.
В сроки уложились, а в что предлагают вложить нового в основу главного закона страны? Выясняла Юлия Стриго.
Впервые речь об изменении Конституции Беларуси зашла на Всебелорусском народном собрании в феврале (о том, как прошел форум, можно прочитать здесь). Тогда глава государства подчеркнул: к обновлению главного закона страны нужно подойти с полной ответственностью, спокойно, обдуманно и не торопясь.
Уже в марте к вопросу подключились белорусы. Сбор предложений от граждан проходил на диалоговых площадках и информационном ресурсе Национального центра правовой информации. Для анализа предложений были созданы семь рабочих групп и Конституционная комиссия, в состав которой вошли юристы, общественные деятели, депутаты, представители культуры, образования и социальной сферы. Сегодня прошло их девятое, финальное заседание.
Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии:
По результатам деятельности Конституционной комиссии за прошедший период был выработан ряд предложений по всем разделам, главам Конституции, в том числе по преамбуле. Всего изменения затронули в той или иной степени 59 статей Конституции. Вводится 16 новых статей, две нормы Конституции предлагается исключить. Цель всех изменений заключается в укреплении взаимодействия государства, общества и граждан.
Главными новеллами можно назвать пятерку предложений. Первое – сохранение президентской формы правления с перераспределением функций Президента и парламента. Например, в связи с этим увеличивается срок полномочий парламента с 4 до 5 лет, а принятые им акты не могут быть отменены Президентом.
Должны измениться и критерии к кандидатам на пост главы государства. Так, Президентом может быть человек не моложе 40 лет, проживающий в Беларуси не менее 20 лет и не имеющий гражданства иностранного государства. При этом избираться он может только на два срока.
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Юлия Стриго, корреспондент:
Возможностью решить проблемы по закону, словом в кабинете, а не на улицах, к сожалению, воспользовались не все. Видимо, не так уж и нужно было. А вот настоящие белорусы к своему будущему отнеслись ответственно и активно присылали свои предложения.
Вторая новелла акцентирует внимание на принципах социального государства. Это поддержка и гарантии в отношении многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров.
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Третье и, пожалуй, самое обсуждаемое нововведение – это придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. Если раньше оно выступало в качестве форума для обсуждения насущных проблем, то сейчас перечень полномочий может стать другим.
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Руководствуясь главным законом страны, в новой версии в Беларуси планируют ввести правозащитный институт – уполномоченного по правам человека. Он выступит дополнительной гарантией защиты прав и свобод человека.
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В списке изменений и основы избирательной системы. К примеру, предлагается закрепить конституционный статус ЦИК как независимого органа и повысить роль партий как коллективных участников избирательного процесса. Также в законе хотят закрепить понятие единого дня голосования, когда выборы депутатов в местные Советы и в нижнюю палату парламента будут проходить одновременно.
Юлия Стриго:
21 июля завершился лишь первый этап подготовки новой Конституции. Каждый член комиссии под собственным согласием с предложенными изменениями смог оставить и перечень замечаний по тем вопросам, над которыми еще стоит поработать. Впереди рассмотрение предварительной редакции с участием главы государства, после – всенародное обсуждение. И, наконец, референдум, на котором будет принято окончательное решение по изменению Конституции. Он пройдет в начале 2022 года.