«Быть гражданином Беларуси – чрезвычайно почетная миссия». Сивец вручил паспорта 14-летним белорусам

Быть гражданином Беларуси – почетная миссия. Об этом 9 марта говорили в Конституционном Суде, где стартовала главная молодежная акция, приуроченная ко Дню Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Конституционного Суда Сергей Сивец вручил паспорта 14-летним юношам и девушкам. Это отличники и активисты со всей страны. Вместе с главным документом ребята получили символичные подарки: брендированные боксы с Конституцией и флагом, а также спилс-карты – набор магнитных элементов, выполненных в форме территориальных единиц Беларуси. Подробнее о важном дне в жизни молодых людей – репортаж Алеси Ивановой.

Главными героями торжества в Конституционном суде стали 14-летние юноши и девушки. Это 25 самых одаренных и талантливых ребят нашей страны. Кто-то преуспел в спорте, кто-то в учебе или общественной жизни. Но всех их объединяет одно – стремление сделать нашу страну сильной и независимой.

Никита Медведев, учащийся Минского городского кадетского училища:

Участвую активно в жизни класса, участвую во всеразличных соревнованиях. Хочу отдать долг своей Родине и служить Отчизне. Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!» берет свое начало в 2004 году. За это время она приобрела широкую популярность среди молодежи и по праву считается одной из важных традиций нашей страны.

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

В ближайшие пять лет уже приоритеты определены, и в каждом из приоритетов задействована непосредственно молодежь, молодежные инициативы, труд, мышление. И поэтому на сегодня насколько активны, насколько креативны, насколько молодые люди готовы участвовать, зависит в том числе и от достижения поставленных целей. Поэтому здесь огромный потенциал и задел каждого молодого человека, неважно, это 14-летний молодой человек либо это уже сформированный молодой специалист, который трудится на предприятии. Церемония вручения паспортов традиционно проходит в преддверии Дня Конституции. Основной закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства, в котором забота о человеке является приоритетом проводимой политики. А потому быть гражданином Беларуси – чрезвычайно почетная миссия.