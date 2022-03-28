Богданов: в магазины 20 лет назад зайти было страшно. А сегодня ты заходишь в торговый центр – уходить не хочется
Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
Разнообразие валют усложнит работу МАРТ?
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Нам все равно, объясню почему. Большая часть продовольственных товаров, которые мы покупаем ежедневно, производится в Беларуси. И за белорусские рубли. А если что-то мы импортируем, то это тоже большая часть импортируется из братской Российской Федерации. Поэтому правительство намерено и дальше регулировать ценообразование на социально значимую продукцию, не позволит спекулятивно наживаться на простом народе. Бояться потребителю нечего.
Алена Сырова:
Социально значимые группы товаров. А на другие товары, которые менее значимы, но не менее важны для кого-то?
Алексей Богданов:
Мы должны здесь разделять. Одно дело социально значимые товары для социальных слоев населения и наши, которые мы ходим каждый день и покупаем. А другое, например, тот же автомобиль. Мы не покупаем его каждый день. И здесь очень важно не нарушить баланс интересов производителя, который должен заработать, инвестировать в собственное производство и жить дальше на оборотке. И ежедневные товары, где быстрый оборот, там уже можно регулировать – за счет быстрого оборота зарабатывают и те, и эти. Поэтому надбавка может быть гораздо ниже. Поэтому здесь необходимо развивать. Нельзя угробить производство, нельзя разрушить товарореализаторов – наши торговые организации. Смотрите, какие сегодня магазины. Вспомните, как были магазины 20 лет назад – зайти было страшно. А сегодня ты заходишь в торговый центр – уходить не хочется: и музыка, и освещение, и товары выкладываются, и разнообразие широкое.
Алена Сырова:
Все-таки не хочется сравнивать с плохими примерами.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Сейчас самое главное, если говорить откровенно, провести хорошо и быстро посевную. Это продовольственная безопасность. Это основа основ.
Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:
Когда вы говорите, что не хочется сравнивать с плохими примерами, а хочется с хорошими – все же вы раньше ездили в Европу. Кто отдыхать, кто в командировки. Вы видели их такие же торговые центры. Они ничем от наших не отличаются: тот же набор товаров и обслуживание такое же практически.
Алексей Богданов:
Да у нас даже лучше бывает. К нам приезжало много иностранных делегаций раньше, в те годы, заходили в наши торговые сети крупные, были просто в шоке. Такое разнообразие, такой ассортимент, такой антураж магазина, реально, зашел и ходишь, как в музее. Мы уже привыкли к этому.
Кирилл Казаков, СТВ:
Две недели назад, когда отменили антиковидные запреты в Литве, когда литовцы приехали из Вильнюса в Ошмяны, Сморгонь и закупали то, что у них либо стоит дороже, либо просто нет. Наши шоп-туры в Вильнюс закончились?
Ирина Новикова:
Давно закончились. Когда я была в Вильнюсе (года четыре назад), что меня поразило? Если вспомнить советское время, мы ездили туда, у них сыры хорошие были, молочные продукты были значительно лучше, чем, например, наши. Сейчас все заполнено немецкими товарами, у них много товара, переизбыток, но все немецкое и маленький уголочек литовского.
Святослав Пиво, заместитель генерального директора концерна «Брестмясомолпром»:
Про сыры дополню. Был на выставке в Москве. Швейцарская компания, которая поставляет на наш рынок оборудование, понятно, они должны представить самый лучший продукт и угостить. На этом оборудовании оно произведено. И они угостили нас швейцарским сыром. Ну, мы попробовали, говорим: как-то похож. «Вы знаете, это ваш кобринский».
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