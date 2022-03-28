Богданов: в магазины 20 лет назад зайти было страшно. А сегодня ты заходишь в торговый центр – уходить не хочется

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу « По существу » обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Нам все равно, объясню почему. Большая часть продовольственных товаров, которые мы покупаем ежедневно, производится в Беларуси. И за белорусские рубли. А если что-то мы импортируем, то это тоже большая часть импортируется из братской Российской Федерации. Поэтому правительство намерено и дальше регулировать ценообразование на социально значимую продукцию, не позволит спекулятивно наживаться на простом народе. Бояться потребителю нечего.

Алена Сырова:

Социально значимые группы товаров. А на другие товары, которые менее значимы, но не менее важны для кого-то?

Алексей Богданов:

Мы должны здесь разделять. Одно дело социально значимые товары для социальных слоев населения и наши, которые мы ходим каждый день и покупаем. А другое, например, тот же автомобиль. Мы не покупаем его каждый день. И здесь очень важно не нарушить баланс интересов производителя, который должен заработать, инвестировать в собственное производство и жить дальше на оборотке. И ежедневные товары, где быстрый оборот, там уже можно регулировать – за счет быстрого оборота зарабатывают и те, и эти. Поэтому надбавка может быть гораздо ниже. Поэтому здесь необходимо развивать. Нельзя угробить производство, нельзя разрушить товарореализаторов – наши торговые организации. Смотрите, какие сегодня магазины. Вспомните, как были магазины 20 лет назад – зайти было страшно. А сегодня ты заходишь в торговый центр – уходить не хочется: и музыка, и освещение, и товары выкладываются, и разнообразие широкое.

Алена Сырова:

Все-таки не хочется сравнивать с плохими примерами.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Сейчас самое главное, если говорить откровенно, провести хорошо и быстро посевную. Это продовольственная безопасность. Это основа основ.