Зона рискового земледелия. Игорь Брыло отчитался, как идёт развитие Витебской области
Новости Беларуси. Крепкая экономика – фундамент независимости, и для этого важен вклад каждого на своем рабочем месте и инициативность. В Витебской области Президент разбирался, почему агропромышленные объединения, предложенные в качестве той самой спасительной соломинки для АПК региона, так и остались на якоре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Пожалуй, ни одному региону Беларуси не уделяется столько внимания, как Витебской области, особенно в сфере АПК. Минимум раз в год Президент собирает совещания, где говорят только о ней. Результаты всестороннего анализа ситуации в сельскохозяйственной отрасли нашего северного региона показывают наличие серьезных проблем. Очень серьезных проблем.
Еще чаще бывает с визитами, оценивает обстановку не только по отчетам чиновников, но и в полях.
Причину такой заинтересованности Александр Лукашенко озвучил в январе 2020. Тогда еще не было ни пандемии, ни жаркого августа, ни санкций, ни военной напряженности, но тенденция намечалась, и Президент об этом открыто говорил.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мужики, я вас очень прошу, поймите серьезность момента: денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской – бог велел, остальные более или менее работают.
Все понятно: исходные данные у всех изначально разные и витебские земли не самые простые и плодородные. Зона рискового земледелия – рекордов по намолоту было бы наивно ожидать, а вот животноводство, переработка вполне могли бы стать фишкой области.
Пока заинтересованные решали, что делать, агропром северного региона задолжал около 3 миллиардов рублей. Варианты спасения искали все миром. Звучала идея создания суперхолдинга, структуры структур. Но Президент зарубил эту оторванную от земли инициативу. В итоге были созданы семь агропромышленных объединений. К крупным предприятиям-переработчикам, которые страдают от дефицита сырья, присоединили хозяйства, которые могли бы обеспечить необходимым и развиться. Подобное взаимовыгодное сотрудничество в других местах себя хорошо зарекомендовало.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства Беларуси:
Я могу называть агрокомбинат «Дзержинский», я бы мог назвать «Агрокомбинат Снов», птицефабрика «Дружба». Вы знаете, там формирование масштабной интеграционной структуры было за несколько лет – поэтапно. На Витебщине они были созданы одномоментно, поэтому головное предприятие – интегратор, конечно, в такой роли немножко испытывает дефицит денежных средств. Она дееспособна, эта структура, поэтому надеемся, что все станет на свои места и эти структуры выйдут на положительную, хорошую динамику работы.
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