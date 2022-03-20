Зона рискового земледелия. Игорь Брыло отчитался, как идёт развитие Витебской области

Новости Беларуси. Крепкая экономика – фундамент независимости, и для этого важен вклад каждого на своем рабочем месте и инициативность. В Витебской области Президент разбирался, почему агропромышленные объединения, предложенные в качестве той самой спасительной соломинки для АПК региона, так и остались на якоре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пожалуй, ни одному региону Беларуси не уделяется столько внимания, как Витебской области, особенно в сфере АПК. Минимум раз в год Президент собирает совещания, где говорят только о ней. Результаты всестороннего анализа ситуации в сельскохозяйственной отрасли нашего северного региона показывают наличие серьезных проблем. Очень серьезных проблем. Еще чаще бывает с визитами, оценивает обстановку не только по отчетам чиновников, но и в полях.

Причину такой заинтересованности Александр Лукашенко озвучил в январе 2020. Тогда еще не было ни пандемии, ни жаркого августа, ни санкций, ни военной напряженности, но тенденция намечалась, и Президент об этом открыто говорил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мужики, я вас очень прошу, поймите серьезность момента: денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской – бог велел, остальные более или менее работают.