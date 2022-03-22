Лукашенко – чиновникам: оглобли в руки – и вперёд, на заводы. Забирайте удобрения, и, как будет возможность, вносите в почву

Новости Беларуси. Посевная кампания для Беларуси в 2022 году важна как никогда. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по готовности к проведению весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В первую очередь есть вопросы по технике. В частности отмечаются низкие темпы подготовки энергонасыщенных тракторов. Техника должна быть в полном порядке. А самое главное, на этой технике должны быть в полном объеме комплекты механизаторов. По два человека на энергонасыщенную технику. Сегодня хочу услышать, какую помощь оказывает сельхозпроизводителю наши машиностроители. Мы об этом договаривались. И, как мне на местах докладывали, и «Гомсельмаш», и МТЗ, и МАЗ и другие поработали в этом плане и помогли энергонасыщенную технику, которую сложно отремонтировать в хозяйствах, помогли отремонтировать в тех центрах, которые губернаторы обозначили. Вторая проблема – крайне низкими темпами ведется накопление минеральных удобрений.

Роман Александрович [Головченко – прим. ред.], это ваша работа. Отдайте команду, чтобы ваши сельхозпредприятия поставили и поставляли впредь в ходе посевной кампании удобрения. Наибольшую обеспокоенность вызывают Витебская, Могилевская, Гомельская области. Там, где мы должны осуществить прорыв. Поэтому оглобли в руки – и вперед, на заводы. Забирайте минеральные удобрения, и, как только будет необходимо, возможность, всяческая возможность – вносите удобрения в почву. Подкормите вовремя озимые. Не подкормите – не получите урожай. Третий вопрос. Обеспечение семенами и средствами защиты растений. И четвертый – по топливу. Опять же, семена у нас готовы – вопросов нет, мы ими целую зиму занимались. Топливо есть? Его надо использовать.