Как усовершенствовать систему транслитерации в Беларуси? Вот какие предложения озвучили эксперты

Новости Беларуси. Работа Института истории, создание нового памятника, система последипломного художественного образования. Ряд вопросов сегодня, 8 декабря, обсудили на заседании Республиканского совета по исторической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предметно были подведены итоги комплексной проверки Института истории Национальной академии наук. Речь шла о подготовке кадров и организации исследовательской деятельности в учреждении. Говорили и о предстоящих новациях. Так, с начала 2023 года вступает в силу закон, который регламентирует подготовку и получение квалификации экскурсоводами. Законодательные новшества позволят государству контролировать и это направление.

Во время совета по исторической политике не оставили без внимания и обращения граждан. Не всех устраивает, что у нас можно встретить транслитерацию латинскими буквами в названии городов, улиц и станций метро. Пора внести ясность. Эксперты озвучили ряд предложений.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»: Было предложено после достаточно долгого обсуждения все-таки передавать топонимические названия в вывесках, на табличках, названиях улиц, площадей, станций метро кириллическими буквами на государственных языках. При этом сохраняется, конечно же, вопрос инструкции о романизации белорусского языка. И здесь было предложено делать это латинскими буквами без диакритических знаков. То есть это, допустим, фамилии в паспортах, указания на картах.

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Предложения состоят из двух частей. Как усовершенствовать систему транслитерации, чтобы наши названия читались иностранцами так, как они звучат в белорусском языке – это первая часть. Вторая часть – где размещать информацию с использованием транслитерации. Сегодня совет по исторической памяти выслушал наши предложения, решение пока не принято, оно будет обсуждаться в экспортном кругу среди научного сообщества. В результате будут выработаны определенные решения.

В рамках совета детально обсудили и создание памятника, посвященного Дню народного единства. По мнению участников дискуссии, он должен располагаться в центре столицы.