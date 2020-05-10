Помнить всё. Страшные истории войны, которые никого не оставляют равнодушными

Новости Беларуси. Не все остались живы... Сопротивление врагу стоило жизни миллионам мирных граждан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особая боль этой войны (как, собственно, и любой) – дети. Не все успели вырасти. Невинно убиенные, сожженные заживо, ставшие донорами поневоле...

Юлия Огнева, СТВ: Зверства фашистов, которые строили далекоидущие планы на наши белорусские земли и наш народ. Здравомыслящему человеку объяснить поступки фашистов сложно. Архивные документы зачастую содержат такие сведения, от которых стынет в жилах кровь. Пережить все это, выстоять, не сломиться – смогли. Тогда, 75 лет назад, наши предки, несмотря ни на что, дали отпор захватчикам. Победили. От нас сейчас требуется самая малость – сохранить память. О жертвах войны и о тех, кто приложил все усилия, чтобы остановить фашистский беспредел на нашей земле.

Наш следующий репортаж как раз о памяти. В том числе и о том, как жители Копыльского района по собственной инициативе и собственными силами сделали свой мемориал.

«Объект от души». Этот мемориал в Великой Раёвке хранит память о 20 сожжённых белорусских деревнях

Виктория Ходосок – о правде и памяти о той войне.

Забыть? Не имеем права. Беларусь, оказавшаяся в эпицентре военных событий и потерявшая миллионы мирных жителей, заслужила право на память, право на День Победы.