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34 надломленные калитки, по числу сожжённых деревенских дворов. Архитектор о том, как создавался мемориал в деревне Ола

10 мая 2020 16:59
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Новости Беларуси. Этот мемориал от начала и до конца народный проект. Деньги собирали всем миром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

34 надломленные калитки, по числу сожжённых деревенских дворов. Архитектор о том, как создавался мемориал в деревне Ола-1

Вот дорога скорби, по сторонам – 34 надломленные калитки, по числу сожженных деревенских дворов – символ сломленных судеб. Пройти просто мимо них не получится.

34 надломленные калитки, по числу сожжённых деревенских дворов. Архитектор о том, как создавался мемориал в деревне Ола-4

Сергей Первицкий, главный архитектор проекта:
Человек идет, видит цифры. Он пытается понять, осознать, но эти вещи не для ума, они для сердца. Поэтому его дорога ведет сквозь портал. Прохождение сквозь любой проем считывается человеком подсознательно как переход к иному состоянию. Прошел – и в душе у него что-то шевельнулось. Мимо пройти не получится. В этом и состоит замысел. Это нельзя ни обойти, ни проигнорировать.

34 надломленные калитки, по числу сожжённых деревенских дворов. Архитектор о том, как создавался мемориал в деревне Ола-7

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# Великая Отечественная война # общество # Виктория Ходосок # Сергей Первицкий # Фотофакт

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