34 надломленные калитки, по числу сожжённых деревенских дворов. Архитектор о том, как создавался мемориал в деревне Ола

Новости Беларуси. Этот мемориал от начала и до конца народный проект. Деньги собирали всем миром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Этот мемориал от начала и до конца народный проект. Деньги собирали всем миром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вот дорога скорби, по сторонам – 34 надломленные калитки, по числу сожженных деревенских дворов – символ сломленных судеб. Пройти просто мимо них не получится.
Сергей Первицкий, главный архитектор проекта:
Человек идет, видит цифры. Он пытается понять, осознать, но эти вещи не для ума, они для сердца. Поэтому его дорога ведет сквозь портал. Прохождение сквозь любой проем считывается человеком подсознательно как переход к иному состоянию. Прошел – и в душе у него что-то шевельнулось. Мимо пройти не получится. В этом и состоит замысел. Это нельзя ни обойти, ни проигнорировать.
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