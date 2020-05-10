У многих выкачивали кровь полностью. Почему немцы были так беспощадны к детям в донорском концлагере «Красный Берег»

Новости Беларуси. Красный Берег. Все, что видите, называют «Детской Хатынью». В 1943-м нацисты развернули здесь донорский концлагерь. Расходным материалом для фашистов были дети, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Говорят, в основном девочки от 8 до 14 лет с первой группой крови и положительным резус-фактором. Выкачивали все до последней капли.
Это история про дикое желание раненых немцев жить (и, видимо, все равно что за счет других) и про эксперименты с новыми методами забора крови. Без подробностей и деталей.
Наталья Тимохова, экскурсовод Жлобинского историко-краеведческого музея:
За все время существования этого концлагеря прошло 12 тысяч детей. И больше половины из них подвергались полной выкачке крови. То есть всего из деток было выкачено 3 500 литров крови.
Мертвый класс, в который никогда не придут дети, кораблик надежды, рисунки, яблоневый сад – теперь это уже память на века. О том, что, к сожалению, было.