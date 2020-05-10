У многих выкачивали кровь полностью. Почему немцы были так беспощадны к детям в донорском концлагере «Красный Берег»

Новости Беларуси. Красный Берег. Все, что видите, называют «Детской Хатынью». В 1943-м нацисты развернули здесь донорский концлагерь. Расходным материалом для фашистов были дети, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Говорят, в основном девочки от 8 до 14 лет с первой группой крови и положительным резус-фактором. Выкачивали все до последней капли.