Петкевич на саммите СНГ: мы единственные из присутствующих, кто является учредителем ООН

Видеть друг в друге партнеров и максимально расширять наше коллективное взаимодействие. Таким формат наиболее эффективной совместной работы стран СНГ, а значит, и будущего нашего Содружества видится Александру Лукашенко. К коллегам по интеграционному (к слову, старейшему на постсоветском пространстве) союзу белорусский лидер обратился на саммите глав государств в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот саммит стал очень пробелорусским, в унисон Президенту наш МИД и эксперты подготовили ряд важных инициатив, которые были одобрены. Второй момент касается нашей истории – Великой Победы, чернобыльской трагедии и событий, которыми должен гордиться каждый белорус.