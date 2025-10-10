Прямой эфир

Петкевич на саммите СНГ: мы единственные из присутствующих, кто является учредителем ООН

10 октября 2025 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Видеть друг в друге партнеров и максимально расширять наше коллективное взаимодействие. Таким формат наиболее эффективной совместной работы стран СНГ, а значит, и будущего нашего Содружества видится Александру Лукашенко. К коллегам по интеграционному (к слову, старейшему на постсоветском пространстве) союзу белорусский лидер обратился на саммите глав государств в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот саммит стал очень пробелорусским, в унисон Президенту наш МИД и эксперты подготовили ряд важных инициатив, которые были одобрены. Второй момент касается нашей истории – Великой Победы, чернобыльской трагедии и событий, которыми должен гордиться каждый белорус. 

Петкевич на саммите СНГ: мы единственные из присутствующих, кто является учредителем ООН-2

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: 
Мы единственные из присутствующих, кто явился учредителем ООН, потому что ныне присутствующая Россия все-таки в порядке правопреемства стала участницей, а Беларусь являлась изначально одним из учредителей.

Читайте также:

Лукашенко на саммите СНГ: абсолютный приоритет – это сохранение мира на пространстве Содружества

Лукашенко: нельзя допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры

Лукашенко на саммите СНГ: может, нам отбросить всякие размышления и заняться вопросами экономики?

# СНГ # ООН

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню стандартизации
10 октября 2025 17:11

В Минске состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню стандартизации

Новая современная ферма в «Парохонском» – почему опыт хозяйства масштабируют на всю страну?
10 октября 2025 17:06

Новая современная ферма в «Парохонском» – почему опыт хозяйства масштабируют на всю страну?

Председатель Совета Республики провела встречу с госсекретарём Союзного государства
10 октября 2025 16:59

Председатель Совета Республики провела встречу с госсекретарём Союзного государства