Полякам и литовцам не стоит бояться из-за учений ОДКБ в Беларуси. Почему соседи всё равно не верят Лукашенко? Объяснила психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
1-6 сентября в Беларуси пройдут запланированные учения ОДКБ, но в зарубежном пространстве пытаются вывернуть лестницу на другую сторону и нагнетают обстановку якобы это мероприятие представляет угрозу для Польши и в странах Балтии. В контексте того, что об этих учениях давно было открыто заявлено, волнения Варшавы и ближайших соседей из Прибалтики остаются весьма нелогичными. Ну кто бы запланировал нападать, предупреждая об этом заранее? Повторюсь, это было бы нелогичным!
Наверняка и зарубежные власти не настолько уж глупые. Просто у их риторики есть другая цель. «Что касается белорусской тематики в Польше, поляки должны понимать – причина только одна: им нужен какой-то внешний враг – Беларусь, Россия. Вот это враг», – сформулировал глава государства суть волнений у наших соседей.
Если продолжить мысль Александра Лукашенко, то миф присутствия агрессивного «врага у ворот» исполняет условную функцию информационного тумана для представителей зарубежной власти. Обволакивая этим туманом свою риторику, политики зачастую пытаются спрятать мотивы своих решений. В противном случае люди же осудят. А по замыслу западных лидеров, должны поддержать.
Алена Дзиодзина:
Ведь если представить, что никакого врага и в помине нет, а Беларусь не собирается нападать на Литву, Латвию или Польшу, то что тогда делают там войска НАТО? И зачем вообще тогда польское и прибалтийское правительство решили побряцать оружием возле границ с белорусами?
К примеру, мобилизация сил с целью самозащиты, как правило, принимается со смирением. В то время как военное присутствие и поставки оружия, когда ничего не предвещает угрозы, скорее всего, встретит народную критику.
В данном случае картинка в инфопространстве меняется кардинальным образом. И появляется слишком много неудобных вопросов у гражданского общества к своему правительству, с которыми зарубежные лидеры не готовы встретиться. Ведь никто из адекватных людей не желал бы военных конфликтов. И уж тем более не хотел бы их провоцировать.
Алена Дзиодзина:
По аналогии с этим нормальным стремлением человека к миру предстоящие учения ОДКБ тоже не замышлялись как провокация: «…там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее… Никакого наступления», – заверял Александр Лукашенко, что литовцам с поляками волноваться за свою безопасность не стоит.
А они словно тетерев на току о своем. Все равно. Но, как правило, то, что и правда пугает, люди хотят контролировать. Тогда и правда становится чуть спокойнее. «Чтобы исключить любые инсинуации по этому поводу, белорусская сторона пригласила представителей Польши в качестве наблюдателей на учения ОДКБ «Боевое братство – 2023», – обозначил Александр Лукашенко накануне плановых учений ОДКБ.
Лишь бы не волновались так сильно поляки с литовцами. Только вот где же они?
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