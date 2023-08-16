Люди меняли обратные билеты. Алёна Дзиодзина рассказала, почему все прониклись Играми стран СНГ

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Александр Лукашенко всегда поощрял спортивные начинания белорусов и, создавая комфортные условия тренировок спортсменам, всячески поддерживал их спортивный дух. С точно такой же заботой об олимпийском движении у нас были организованы Игры стран СНГ. Они завершились в начале недели. И все прошло так, как обещал Президент на открытии – с верой в спортивные идеалы, в атмосфере белорусского дружелюбия и олимпийского братства, справедливости, объединяя людей «с железным характером». «Признателен руководству стран-участниц Содружества Независимых Государств. Всех стран, которые приехали к нам. Вы оказали Беларуси доверие, и мы достойно проведем этот спортивный форум», – обращался глава государства, приветствуя наших и зарубежных спортсменов на торжественной церемонии открытия предстоящих Игр. Спортивных. Не политических.
Там же Президент обещал, что вместе с участием в спортивных мероприятиях наши гости лично узнают о Беларуси гораздо больше, чем от кого-либо, кто бы о ней рассказывал. И судя по тому, что по завершении Игр стран СНГ люди меняли обратные билеты, им наша атмосфера понравилась. Лично полученный опыт, возможность сравнения с тем, как дома, и возможность погрузиться в пространство давно забытой в мире спортивной справедливости… Когда вдруг понимаешь, что обратно в привычную жизнь и не хочется, это более чем показатель. Исходя из открытых источников, по завершении спортивных состязаний люди сдавали билеты, чтобы побыть еще. Беларусь уникальная – это правда. И чем дальше заходят другие страны, включаясь в мировую динамику, тем на их фоне здесь уникальнее. «Удивительно» и «нормально» все больше становятся характерными синонимами. Не только в контексте спорта, но и в целом.
Алена Дзиодзина:
Но говоря об олимпийском движении, зарубежная политика не оставила без внимания и его. Разница в том, что у нас поощряли спортивный дух, а там спортивную сферу использовали. По аналогии с тем, как они поступают везде. Наблюдая за мировой тенденцией, становится заметно, как люди устали жить в непрерывном сверхстрессе. Неудивительно, что на этот раз наши гости прониклись. Неспортивные «игры» зарубежных политиков пробрались в каждый чайник. И по каждому направлению предпринимают попытки людей нервировать. Преднамеренно. В Беларуси же подобного не было, президентское слово оказалось созвучно дальнейшему опыту: «Я уверен, нашим гостям будет тепло, уютно и самое главное – спокойно, душевно спокойно на белорусской земле. Мы сделали и будем делать для этого все».
И если смотреть на проведение Игр стран СНГ на еще более углубленном уровне, мероприятие поддержало спортивный дух не только у нас, в Беларуси. Подобно гостеприимным хозяевам, этот незыблемый огонек мы каждому гостю даем с собой.
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