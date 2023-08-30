Они – судьба медицины, экономики, образования и политики. Какие качества будут прививать маленьким белорусам в школах?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Первого сентября стартует новый учебный год. И для определенной части маленьких белорусов начнется принципиально новый этап, где они приступят к подготовке ко взрослой жизни. Традиционные бантики, цветочки и воодушевленный взгляд первоклашек добавит событию милоты. И, возможно, даже не всякий из взрослых подумает, что минует еще каких-то 15 лет и эта миниатюрная куколка-кнопочка станет, к примеру, серьезным юристом или банкиром. Возможно, полицейским, врачом, военным, защищающим Родину, политиком или чиновником. Основная суть размышлений в том, что вот эти сегодня малые «зернышки» в пиджачках и рюшечках – судьба медицины, экономики, образования и политики Беларуси в самом ближайшем будущем. Именно они, когда придет время, будут влиять на исторический контекст, определяя путь своего (и нашего) государства. Обычно задел к этой взрослой жизни начинает формироваться у ребенка еще с малых лет при обучении в школе. Продолжая кристаллизацию отношения к труду уже в колледже или университете.