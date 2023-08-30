Они – судьба медицины, экономики, образования и политики. Какие качества будут прививать маленьким белорусам в школах?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Первого сентября стартует новый учебный год. И для определенной части маленьких белорусов начнется принципиально новый этап, где они приступят к подготовке ко взрослой жизни.
Традиционные бантики, цветочки и воодушевленный взгляд первоклашек добавит событию милоты. И, возможно, даже не всякий из взрослых подумает, что минует еще каких-то 15 лет и эта миниатюрная куколка-кнопочка станет, к примеру, серьезным юристом или банкиром. Возможно, полицейским, врачом, военным, защищающим Родину, политиком или чиновником. Основная суть размышлений в том, что вот эти сегодня малые «зернышки» в пиджачках и рюшечках – судьба медицины, экономики, образования и политики Беларуси в самом ближайшем будущем. Именно они, когда придет время, будут влиять на исторический контекст, определяя путь своего (и нашего) государства.
Обычно задел к этой взрослой жизни начинает формироваться у ребенка еще с малых лет при обучении в школе. Продолжая кристаллизацию отношения к труду уже в колледже или университете.
С учетом этих тенденций, становится очень понятно, исходя из каких соображений глава государства столь включен в оптимизацию образовательного процесса для наших учащихся. И почему с ответственных чиновников он критично спрашивает. О комплектации транспортом для перевоза учащихся, про ремонт спортивных площадок и общежитий, материальную помощь малообеспеченным семьям, наполненность классов и решен ли вопрос питания. «Так должно быть. Сегодня посмотрим, так ли оно на самом деле. И делается это для того, чтобы у наших детей было все необходимое для учебы», – проверял Александр Лукашенко готовность системы образования перед новым учебным годом.
Предназначение школы в освоении математики, литературы и искусства грамотности удивления не вызывает ни у кого. Однако в процесс образования включена и другая цель. Чуть менее заметная, но не менее значимая. Психологически, с первых шагов, получая образование, человек кристаллизует свое отношение к труду. Упорство, усидчивость, трудолюбие – это те качества личности, что обычно уже проявляются в школе. Или не проявляются при весомых «антиусловиях». Функционально необходимость самоорганизации и набор основных школьных задач выступают обучающим тренажером. Говоря образно, как в случае космонавтов. Но для того, чтобы полноценно и хорошо учиться, важны условия. Не идет речи об атмосфере неестественной и особой тепличности, но в то же время не должно быть и дополнительных неудобств, что способны излишне мешать в учебе. «Важнейшее направление и моей работы, и белорусских властей – мы должны в этом году окончательно дошлифовать систему образования», – подчеркнул Президент недавно. Ведь по сути, отвращению к труду люди тоже учатся. И зачастую до того, как придут на работу.
Читайте также:
Люди меняли обратные билеты. Алёна Дзиодзина рассказала, почему все прониклись Играми стран СНГ
Алёна Дзиодзина: «Наш Президент ведёт Беларусь по пути сохранения»
«По аналогии с мусором от них избавляются». Почему Карач стала неугодна Литве?