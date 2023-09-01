Лукашенко: уровень национального образования определяет безопасность и благополучие государства

Новости Беларуси. Первое сентября! Важный и запоминающийся день сегодня для всей страны. День знаний отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школы встречают ребят после летних каникул, особенно волнительно первоклашкам. Для них звучит первый звонок, и это событие – начало длинной дороги к знаниям.
В 2023 году впервые за парты сядут 110 тысяч детей. Всего же на обучение школы принимают более миллиона ребят. А еще студенты вузов и колледжей также приступают к занятиям. С Днем знаний и началом нового учебного года учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников поздравил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первое сентября – наш общий праздник: всех, кто приступает к учебе, кто учит и кто всю жизнь хранит самые добрые воспоминания о своих наставниках. Сегодня школы, колледжи и вузы Беларуси открыли двери для почти полутора миллионов учащихся и студентов. Это важно, поскольку в наш век ценность знаний постоянно растет и именно уровень национального образования определяет безопасность и благополучие государства. Главное, чтобы молодежь воспитывалась настоящими патриотами и защитниками родной земли, хранила традиции и историческую память. Пусть каждый новый день будет наполнен усердным созидательным трудом и радостью удивительных открытий.