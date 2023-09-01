На базе СК появился учебный криминалистический полигон – условия максимально приближены к реальным

Новости Беларуси. Штаб киберпреступников, нарколаборатория, следы и улики. Уникальный криминалистический полигон открыли на базе Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В новом учебном году студенты профильных вузов смогут обучаться в условиях, максимально приближенных к реальным.

Тренировочная база состоит из нескольких локаций. Каждая оснащена современным оборудованием, манекенами и декорациями, что позволяет смоделировать различные ситуации: от взлома и краж до убийства и кибератак. Чтобы получить задание, достаточно отсканировать QR-код. Они размещены у входа в каждое помещение.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Полигон очень нужен для подготовки молодых следователей, которые еще не были на месте происшествия, которые не знают, как себя вести при проведении первоначальных следственных действий. Это очень наглядно, очень поучительно, это развивает мышечную память. То есть, когда человек приезжает в реальную ситуацию, он знает, что делать, как поступать. То, что было заложено за партой – это одно, а когда ты руками пощупал – это совсем другое. И это очень нужно для подготовки настоящих следователей.

Алексей Волков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз принимали непосредственное участие в создании локаций, в формировании заданий, по которым будут обучаться следователи Следственного комитета. И параллельно это взаимодействие дает наибольший положительный эффект в практической деятельности.