В Беларуси 1 сентября проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года

Новости Беларуси. Особые поздравления глава государства адресовал первоклассникам и их родителям. Главное верить в себя – и все получится, уверен Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественные линейки по случаю начала нового учебного года в эти минуты проходят по всей стране. Начинает мероприятие официальная церемония поднятия Государственного флага и исполнения гимна Беларуси.

Ответственный момент со школьниками разделяют наставники. В 2023 году педагогический дебют у 5,5 тысячи молодых учителей. Провожая детей в школу, не скрывают волнения и родители.

Светлана Войко, бабушка ученицы гимназии № 39 Минска:

Сначала были радости, такой праздник сегодня. Вспомнила свое детство, вспомнила, как в эту же школу вела своего сына, папу Алисы. А сейчас слезы, когда увидела всех нарядных девочек, мальчиков, родителей, наворачиваются слезы.

– На какие отметки планируешь здесь учиться?

Алиса Войко, ученица гимназии № 39 Минска:

Очень на десятки и еще на два.