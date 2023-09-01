В Беларуси 1 сентября проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года
Новости Беларуси. Особые поздравления глава государства адресовал первоклассникам и их родителям. Главное верить в себя – и все получится, уверен Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественные линейки по случаю начала нового учебного года в эти минуты проходят по всей стране. Начинает мероприятие официальная церемония поднятия Государственного флага и исполнения гимна Беларуси.
Ответственный момент со школьниками разделяют наставники. В 2023 году педагогический дебют у 5,5 тысячи молодых учителей. Провожая детей в школу, не скрывают волнения и родители.
Светлана Войко, бабушка ученицы гимназии № 39 Минска:
Сначала были радости, такой праздник сегодня. Вспомнила свое детство, вспомнила, как в эту же школу вела своего сына, папу Алисы. А сейчас слезы, когда увидела всех нарядных девочек, мальчиков, родителей, наворачиваются слезы.
– На какие отметки планируешь здесь учиться?
Алиса Войко, ученица гимназии № 39 Минска:
Очень на десятки и еще на два.
Даниил Окулко, ученик гимназии № 39 Минска:
Я иду в 11-й класс. Планы на год – надо поучиться хорошенько, чтобы поступить в университет. Первоклассникам желаю, чтобы они слушали своих учителей внимательно, все учили. Родителей тоже своих слушали. Одиннадцатиклассникам пожелаю удачи, чтобы они хорошо сдали экзамены в этом году и поступили, куда хотели.
После официальной части в школьном расписании тематический урок «Беларусь и Я – диалог мира и созидания». А после – обучение по основной программе. В 2023 году сфера образования готова предложить школьникам еще больше возможностей для раскрытия своих талантов. Например, в 39-й столичной гимназии с этого года открываются инженерные классы.