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Получают жильё и бонусы к зарплате. Вот как в Беларуси решается вопрос оттока кадров из небольших городов

24 июня 2022 16:33
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Юные годы. Тех, кому сегодня от 20 до 30 лет, называют поколением Next. Вчерашним школьникам и студентам зачастую требуется поддержка как более зрелых людей, так и государства. О том, какие проблемы есть у современной молодежи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Поговорим об оттоке специалистов из маленьких, небольших районных городов, сельской местности.

Получают жильё и бонусы к зарплате. Вот как в Беларуси решается вопрос оттока кадров из небольших городов-1

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Конечно, если мы говорим о молодых специалистах и жилье, то знаем, что если это маленькие населенные пункты, молодые специалисты приезжают, получают жилье, определенные бонусы к своей заработной плате. Это оговорено в трудовом договоре. Молодой специалист получает определенные надбавки к заработной плате. Конечно, это помогает им остаться, и после того, как закончился их срок распределения, остаться в том месте, где они работали на первом рабочем месте.

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# Работа в Беларуси # общество # Татьяна Савчик # Людмила Макарина-Кибак # Фотофакт

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