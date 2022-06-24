Получают жильё и бонусы к зарплате. Вот как в Беларуси решается вопрос оттока кадров из небольших городов

Юные годы. Тех, кому сегодня от 20 до 30 лет, называют поколением Next. Вчерашним школьникам и студентам зачастую требуется поддержка как более зрелых людей, так и государства. О том, какие проблемы есть у современной молодежи, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, если мы говорим о молодых специалистах и жилье, то знаем, что если это маленькие населенные пункты, молодые специалисты приезжают, получают жилье, определенные бонусы к своей заработной плате. Это оговорено в трудовом договоре. Молодой специалист получает определенные надбавки к заработной плате. Конечно, это помогает им остаться, и после того, как закончился их срок распределения, остаться в том месте, где они работали на первом рабочем месте.

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