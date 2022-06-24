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Всё о воде в Минске. В каком районе её можно пить прямо из-под крана? Анонс ток-шоу «Большой город»

24 июня 2022 16:13
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Новости Беларуси. Какая вода льется из наших кранов? Спасет ли фильтр и почему в чайнике образуется накипь? Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Все за и против.  

Выведем на чистую воду уже в это воскресенье, 26 июня, в 10:00 на СТВ.  

Всё о воде в Минске. В каком районе её можно пить прямо из-под крана? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Обжигающая история минчанки, у которой в кране слишком горячо. И как пить воду, когда у тебя в кружке песок?  

Всё о воде в Минске. В каком районе её можно пить прямо из-под крана? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

На протяжении месяца я звонил в «115» 15 раз. На этом наши полномочия все.  
– Мне приходится комментировать...  

Воду из столичных кранов на вкус оценили прямо в студии.  

Всё о воде в Минске. В каком районе её можно пить прямо из-под крана? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Здесь уже без вариантов.  
– Будем надеяться, что это Первомайский.  

И тут же закрепили с научной стороны.  

Всё о воде в Минске. В каком районе её можно пить прямо из-под крана? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Превышение содержания железа в данной пробе воды – порядка 10 раз.  

А также все о самых заметных новостях.  

Всё о воде в Минске. В каком районе её можно пить прямо из-под крана? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Курица на поводке, рядом – хозяйка.  

Всё о воде в Минске. В каком районе её можно пить прямо из-под крана? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Выманил у нескольких минчанок полторы тысячи рублей.  

И о планах на выходные.  

Всё о воде в Минске. В каком районе её можно пить прямо из-под крана? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Расскажем легко о важном. Смотрите программу «Большой город» в воскресенье, в 10 утра.  

# Водоснабжение # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Фотофакт

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