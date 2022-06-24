Всё о воде в Минске. В каком районе её можно пить прямо из-под крана? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Какая вода льется из наших кранов? Спасет ли фильтр и почему в чайнике образуется накипь? Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Все за и против.
Выведем на чистую воду уже в это воскресенье, 26 июня, в 10:00 на СТВ.
Новости Беларуси. Какая вода льется из наших кранов? Спасет ли фильтр и почему в чайнике образуется накипь? Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Все за и против.
Выведем на чистую воду уже в это воскресенье, 26 июня, в 10:00 на СТВ.
Обжигающая история минчанки, у которой в кране слишком горячо. И как пить воду, когда у тебя в кружке песок?
– На протяжении месяца я звонил в «115» 15 раз. На этом наши полномочия все.
– Мне приходится комментировать...
Воду из столичных кранов на вкус оценили прямо в студии.
– Здесь уже без вариантов.
– Будем надеяться, что это Первомайский.
И тут же закрепили с научной стороны.
Превышение содержания железа в данной пробе воды – порядка 10 раз.
А также все о самых заметных новостях.
Курица на поводке, рядом – хозяйка.
Выманил у нескольких минчанок полторы тысячи рублей.
И о планах на выходные.
Расскажем легко о важном. Смотрите программу «Большой город» в воскресенье, в 10 утра.