Всё о воде в Минске. В каком районе её можно пить прямо из-под крана? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Какая вода льется из наших кранов? Спасет ли фильтр и почему в чайнике образуется накипь? Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Все за и против. Выведем на чистую воду уже в это воскресенье, 26 июня, в 10:00 на СТВ.

Обжигающая история минчанки, у которой в кране слишком горячо. И как пить воду, когда у тебя в кружке песок?

– На протяжении месяца я звонил в «115» 15 раз. На этом наши полномочия все.

– Мне приходится комментировать... Воду из столичных кранов на вкус оценили прямо в студии.

– Здесь уже без вариантов.

– Будем надеяться, что это Первомайский. И тут же закрепили с научной стороны.

Превышение содержания железа в данной пробе воды – порядка 10 раз. А также все о самых заметных новостях.

Курица на поводке, рядом – хозяйка.

Выманил у нескольких минчанок полторы тысячи рублей. И о планах на выходные.