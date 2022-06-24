Только собственным участием можно воспитывать патриотизм. Зачем белорусским студентам молодёжная стройка в Хатыни?

Юные годы. Тех, кому сегодня от 20 до 30 лет, называют поколением Next. Вчерашним школьникам и студентам зачастую требуется поддержка как более зрелых людей, так и государства. О том, какие проблемы есть у современной молодежи, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Хотелось бы вспомнить ту молодежную стройку, которую благословил Александр Григорьевич Лукашенко. Это молодежная стройка в Хатыни. Это была идея Молодежного парламента Союзного государства, когда Александр Лукьянов его возглавлял. Он решил воплотить в жизнь эту идею.

Только своим собственным участием можно в себе развивать и воспитывать патриотизм. Я уверена, что те молодые люди, которые сейчас участвуют в этой молодежной стройке в Хатыне, точно есть и будут патриотами, потому что каждую минуту они будут чувствовать свою причастность. Мы с вами знаем, что когда только входишь в Хатынь, то ощущения просто непередаваемые. Это настолько пропитано через каждую клеточку человека. Я, например, когда прихожу в Хатынь, каждый раз там плачу. Я уверена, что те молодые люди, которые поработают, точно поинтересуются историей, теми моментами, которые они не доучили. Поэтому я считаю, что это очень правильный молодежный проект.