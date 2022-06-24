Токсичный гриб. Чем опасна плесень и как с ней бороться?

Благородные и нетоксичные споры плесени выращиваются на сыре по особой технологии, именно это и дает некоторым сортам изящный вкус. Но что же делать с плесенью на стенах и плитке в ванной, почему она опасна и как с ней бороться? Пробуем разобраться.

Сергей Кориняк, старший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Плесень относится к царству грибов, а также к группе несовершенных грибов. В основном появляется там, где есть переизбыток влажности. Например, если мы возьмем квартиры, то это будут протечки стыков, кровли, труб, если это первые этажи, то может быть промерзание стен, неудовлетворительно работающая вентиляция или ее полное отсутствие. Споры плесневых грибов обитают в воздухе в небольшом количестве. Оседая на влажную поверхность, прорастает, дает мицелий, а затем спороношение и споры, что мы и видим в виде различных налетов.

Плесень всегда была опасна для человека, первые в зоне риска дети и люди с ослабленным иммунитетом. Она способна попасть не только в легкие, вызывая ряд заболеваний: ринит, синусит и воспаление, но и проникнуть во внутренние органы, как следствие – микроз внутренних органов и мозга. Причиной попадания плесени в организм человека может быть недооценивание пагубности мицелия.

Сергей Кориняк:

Если плесень появилась на продуктах, то люди обычно снимают плесневый налет с повидла или варенья. Ни в коем случае этого делать нельзя, нужно полностью выбрасывать эту банку с повидлом или вареньем либо полностью выбрасывать хлеб. Все-таки плесень прорастает, мицелий прорастает в продукты питания, и каждый вид плесневых грибов содержит свои микотоксины, что может вызвать острое отравление вплоть до летального исхода. Если постоянно употреблять такую пищу, то в долгосрочной перспективе можно получить онкологию.