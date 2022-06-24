«Одна из самых первых мотиваций». Почему молодые люди идут в студенческие отряды?

Юные годы. Тех, кому сегодня от 20 до 30 лет, называют поколением Next. Вчерашним школьникам и студентам зачастую требуется поддержка как более зрелых людей, так и государства. О том, какие проблемы есть у современной молодежи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Что вы скажете по поводу студотрядов? Они в последнее время приобретают популярность, среди молодежи в том числе.