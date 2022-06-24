«Одна из самых первых мотиваций». Почему молодые люди идут в студенческие отряды?
Юные годы. Тех, кому сегодня от 20 до 30 лет, называют поколением Next. Вчерашним школьникам и студентам зачастую требуется поддержка как более зрелых людей, так и государства. О том, какие проблемы есть у современной молодежи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Что вы скажете по поводу студотрядов? Они в последнее время приобретают популярность, среди молодежи в том числе.
Павел Алексо, председатель Республиканского союза общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций»:
Да. Студенческие отряды для нашей республики, наверное, всего постсоветского пространства – уникальный пример. Если рассматривать именно Республику Беларусь, то наследие, которое досталось нам от комсомола, выражено в студенческих отрядах. Наверное, ни в одной стране бывшего Советского Союза так не поддерживается, как именно у нас. Сегодня действительно это движение продолжается, развивается дальше.
Татьяна Савчик:
Что так привлекает молодых людей?
Павел Алексо:
Я сам когда-то участник студенческих отрядов строительных и педагогических. Хочу сказать, что лично для меня была мотивация – попробовать себя в чем-то новом. Сегодня для ребят это возможность получить или освоить новую профессию, получить новые навыки, знакомства и, само собой, заработать. Это тоже немаловажно. Сегодня для молодежи это такая мотивирующая вещь.
Татьяна Савчик:
Я думаю, что одна из самых первых мотиваций.
Сложности связаны с ожиданием в части заработной платы. Почему многим вчерашним студентам непросто найти работу – подробнее здесь.