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Заявителем может выступить любая организация либо физическое лицо. Как работает система грантов в Беларуси?

24 июня 2022 16:05
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Юные годы. Тех, кому сегодня от 20 до 30 лет, называют поколением Next. Вчерашним школьникам и студентам зачастую требуется поддержка как более зрелых людей, так и государства. О том, какие проблемы есть у современной молодежи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Мы говорим о системе грантов, прежде всего, кто имеет право их получить?  

Заявителем может выступить любая организация либо физическое лицо. Как работает система грантов в Беларуси?-1

Павел Алексо, председатель Республиканского союза общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций»:  
По большому счету, заявителем может выступить любая организация либо даже физическое лицо, учреждение образование, общественное объединение. К слову, было подано порядка 400 заявок. Среди победителей около 20 проектов, которые были отобраны экспертным советом и получили финансирование. Сегодня уже ряд проектов реализуется. Один из них, кстати, точно реализован. То есть это все действительно работает. У любого молодого человека, любой организации есть сегодня такая замечательная возможность получить финансирование на развитие своей идеи, проекта.  

Сложности связаны с ожиданием в части заработной платы. Почему многим вчерашним студентам непросто найти работу – подробнее здесь.  

# Бизнес в Беларуси # общество # Татьяна Савчик # Павел Алексо # Фотофакт

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