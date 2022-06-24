Заявителем может выступить любая организация либо физическое лицо. Как работает система грантов в Беларуси?

Юные годы. Тех, кому сегодня от 20 до 30 лет, называют поколением Next. Вчерашним школьникам и студентам зачастую требуется поддержка как более зрелых людей, так и государства. О том, какие проблемы есть у современной молодежи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Мы говорим о системе грантов, прежде всего, кто имеет право их получить?
Павел Алексо, председатель Республиканского союза общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций»:
По большому счету, заявителем может выступить любая организация либо даже физическое лицо, учреждение образование, общественное объединение. К слову, было подано порядка 400 заявок. Среди победителей около 20 проектов, которые были отобраны экспертным советом и получили финансирование. Сегодня уже ряд проектов реализуется. Один из них, кстати, точно реализован. То есть это все действительно работает. У любого молодого человека, любой организации есть сегодня такая замечательная возможность получить финансирование на развитие своей идеи, проекта.
Сложности связаны с ожиданием в части заработной платы. Почему многим вчерашним студентам непросто найти работу – подробнее здесь.