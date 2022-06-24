Некоторые граждане считают справление нужды на улице нормой. А что об этом говорит закон?

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Сергей Шуманский, ведущий:

Согласно статье 19.1 Кодекса об административных правонарушениях, мелким хулиганством считается оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок или спокойствие людей и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Одно из самых распространенных явлений, которое расценивается как мелкое хулиганство, – это как раз справление естественных надобностей. При этом некоторые граждане искренне убеждены: что естественно, то небезобразно. И не утруждают себя поисками общественной уборной, а откликаются на зов природы там, где он их и застал. О том, какое наказание предусмотрено за подобные действия, поговорим с начальником управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергеем Гороховым. Какие действия относятся к мелкому хулиганству? Сергей Шуманский:

Что же скрывается под термином «мелкое хулиганство»? В КоАП список из нескольких строчек как минимум.

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Неслучайно этот список достаточно широкий и подлежит дополнительной квалификации, потому что действительно под состав мелкого хулиганства попадают абсолютно различные действия. Это может быть как нецензурная брань в общественном месте, это может быть, как и в диспозиции статьи указано – назойливое оскорбительное приставание к гражданам. Оно может быть назойливым, оскорбительным. Некоторые считают, что должно сопровождаться обязательно нецензурной бранью, но это вовсе не так. Это иные умышленные действия, которые нарушают деятельность организаций либо спокойствие граждан. Фактически спектр здесь достаточно широкий, вплоть до справления естественных надобностей в общественном месте. Все зависит от того, насколько это выражается, в каких действиях это выражено, насколько оно нарушает общественный порядок и тогда уже подлежит квалификации. Спектр достаточно большой.

Сергей Шуманский:

Мы вернемся еще к вопросу конкретики, а по ответственности. Там даже и арест есть. Сергей Горохов:

Да. Статья 19.1 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает как штраф от 2 до 30 базовых величин – достаточно серьезная верхняя граница. Или общественные работы, или административный арест – все, опять же, в зависимости от степени тяжести данного административного правонарушения конкретно взятого. Сергей Шуманский:

Там еще и повторная статья, наверное, да?

Сергей Горохов:

Статья повторности не предусматривает. Но здесь можно вести речь о неоднократности совершения. Если лицо привлекалось ранее по данной статье, а в данной статье часть только одна фактически, она не делится на первую, вторую, третью части и так далее. Поэтому орган, ведущий административный процесс и впоследствии рассматривающий дело административного правонарушения, естественно будет учитывать, привлекалось ли лицо ранее по данной статье к административной ответственности либо нет. И, соответственно, выбирает с этим учетом санкцию. Как привлекаются к ответственности люди, справляющие нужду в общественном месте?

Сергей Шуманский:

А теперь, что касается конкретики, раз уж мы тут вели речь в сюжете о справлении естественных надобностей в общественном месте, а улица – это же общественное место, правильно? Так вот, как обстоят дела с этой частью статьи, насколько часто встречается и как квалифицируется? Как привлекаются люди? Сергей Горохов:

Ситуация абсолютно разная. Я понимаю, что вы хотите спросить, и скажу таким образом. Любое действие, деяние для того, чтобы оно стало административным правонарушением, оно должно обладать совокупностью четырех обязательных признаков – признаки состава административного правонарушения. И только в совокупности, когда мы их оцениваем, если все четыре признака присутствуют и они соответствуют кодексу, только тогда это может квалифицироваться как мелкое хулиганство. Если есть отдельное, мы видим объективную сторону – это справление естественных надобностей, условно говоря, она зафиксирована, присутствует, но необходимо оценить и иные обстоятельства. Это наличие граждан, само непосредственно место, еще много-много иных сопутствующих обстоятельств, подлежащих доказыванию. Для того, чтобы действительно оценить это и квалифицировать как мелкое хулиганство. Существуют ли смягчающие обстоятельства для людей с различными заболеваниями?

Сергей Шуманский:

Есть люди, которые больны и которым если прям очень надо, то ничего с этим не поделаешь. Это служит каким-то смягчающим обстоятельством при рассмотрении? Сергей Горохов:

Да, действительно. Есть декрет, который прямо предписывает владельцам учреждений обеспечивать доступ граждан для этих целей. Сергей Шуманский:

То есть мы сейчас конкретно говорим про то самое автобусное кольцо, где по логике должен стоять туалет для водителя?

Сергей Горохов:

Если это разворотное кольцо сделано, есть перевозчик или перевозчики, которые задействованы на этом кругу, соответственно, перевозчик должен обеспечить нормальную жизнедеятельность своих работников. Поэтому, если, гипотетически, у перевозчика определен свой регламент для этих работников, свой график работы, перерывов и все остальное, если его реально соблюдать, то можно вести речь о совершении административного правонарушения непосредственно этими людьми. Если же он каким-то образом ущемляет или не соответствует каким-то стандартам, опять же, гипотетически не моя тема, не знаю, могу только рассуждать, то может вынуждать тех водителей. Но, опять же, надо посмотреть, оценить, как я уже говорил, для того, чтобы определить наличие состава административного правонарушения, нужно оценить ряд сопутствующих обстоятельств, а их очень много. Вплоть до оценки места, всех расстояний, организации работы, всей логистики – и только тогда будет ясно. Как еще можно классифицировать такое правонарушение? Сергей Шуманский:

Тема довольно своеобразная. Помимо фактов, которые мы относим к мелкому хулиганству, по крайней мере слышим от жителей частного сектора, также от них мы услышали, что их маленькие дети, когда гуляют на улице, и когда водители ходят в кусты, они еще могут каким-то образом, как это принято говорить, эксгибиционизм – они могут видеть то, что им видеть нежелательно. Опять же, если в качестве рассуждения, это как-то квалифицируется, может такое, с вашей точки зрения, рассматриваться?

Сергей Горохов:

Для того, чтобы вести речь именно о составе данного правонарушения, которое фактически граничит с уголовно наказуемым деянием, здесь следует понимать, что тот пример, который вы сейчас приводите, больше связан с умышленной, целенаправленной, адресной демонстрацией и поэтому квалифицируется совершенно иначе. Поэтому мы изучаем и субъективную сторону данного деяния и только после этого квалифицируем. Что касается в целом мелкого хулиганства, следует понимать, что здесь первоисточником для того, чтобы не совершать данное правонарушение, всегда нужно брать за основу общепринятые правила морали, правила поведения в обществе. И если они не противоречат этим правилам, то можно быть уверенным, что мелкое хулиганство совершить достаточно сложно.

Сергей Горохов:

Только если умышленно нарушаешь общепринятые правила – это может быть приставание к гражданам в торговом объекте, на ином предприятии. Здесь могут быть задействованы работники предприятия или торгового объекта, которые отвлекаются от исполнения своих обязанностей, задерживается очередь. Я сейчас размышляю, условно моделируя ситуацию, а как таковой подоплеки, мотива веского на самом деле нет. Мы не ведем речь о том, что есть претензии непосредственно к какому-то работнику торговли по поводу качества товара или еще чего-то. Могут быть абсолютно надуманные претензии по поводу внешнего вида – то, что часто встречается. Из этого развиваются такие ситуации, которые могут граничить и с оскорблением. Все знают, что у нас еще есть отдельно статья в Кодексе об административных правонарушениях – оскорбление – это уже адресно направленное, в отношении личности. Поэтому оцениваем, есть ли состав мелкого хулиганства или оскорбление – все зависит от действий, от их выражения, от того, какими вербальными средствами было это выражено, какими жестами сопровождалось. Преграждать дорогу может правонарушитель наш условный – все что угодно. Кто чаще привлекается к ответственности за мелкое хулиганство? Сергей Шуманский:

Кстати, есть ли какая-то статистика? За мелкое хулиганство привлекается возрастной контингент и состояние. Я понимаю, что нахождение в состоянии алкогольного опьянения может по другим статьям проходить. Но все-таки в основном – это молодежь или люди в возрасте и люди трезвые или люди в состоянии алкогольного опьянения?