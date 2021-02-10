Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей страны. Обнародованы результаты масштабного социсследования к ВНС

Новости Беларуси. За работой делегатов VI Всебелорусского народного собрания можно будет следить в прямом эфире. Трансляцию обеспечат телеканалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А предшествовало масштабному форуму серьезное социологическое исследование. Его анонсировал глава государства. В итоге опросили порядка 10 тысяч человек. Респонденты представляли и отдаленные деревни, и областные центры, и столицу, а также самые разные организации. В преддверии Всебелорусского народного собрания крайне важно было услышать и проанализировать весь спектр мнений. Юлия Бешанова подробнее. Корректно проведенное социологическое исследование – большое подспорье при выстраивании стратегии. Исследователи, в данном случае власть, получают возможность доподлинно узнать настроения в обществе и скорректировать направления движения. Соцопросы – инструмент давний, в умелых и, что важно, в чистых руках (здесь вспомним якобы объективные опросы в Telegram-каналах) – вещь крайне полезная и прикладная.

Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра EcooM:

Очень высока ответственность за эти цифры, за эти данные, потому что они будут оглашаться и главой государства. Это будет инструмент для работы последующим органам власти и управления для тех же публикаций в различных средствах массовой информации. Наши коллеги нам помогут распространять ее за рубежом. Мы должны знать общество, в котором живем. И эти события, которые происходили, и в окружении мировом, которое мы сейчас видим, говорят о том, что роль социологии очень высока.

Президент лично обратился к белорусам и попросил нас принять участие в опросе. Чтобы не стеснять и не ограничивать респондентов, акцент сделали на анонимность высказываний. Интервью проводили по телефону, с помощью анкет и «лицом к лицу». Белорусское исследование – глобальное. Игорь Гасан опросил лично около 700 человек. Разговор проходил на рабочих местах. Волонтер посетил 10 предприятий Минска и Минского района. У людей было право отказаться от участия. Но, по его наблюдениям, никто не отказывался. Все с радостью соглашались.

Игорь Гасан, волонтер:

Созданы такие условия и подобраны такие критерии, которые позволяли гражданам в полной мере высказать все, что лежит у них на душе. Как они видят дальнейшее развитие нашего государства, направления, какова должна быть внутренняя политика, что волнует на данном этапе в первую очередь, какова должна быть внешняя политика.

Опросили порядка 10 тысяч человек. Это в десять раз больше привычной социологической «выборки». Говорили с людьми и не на самых успешных предприятиях, ходили по квартирам, общались на улицах. Мнение белорусов выясняли по многим вопросам. Ответы на них будут иметь большое значение для определения пути, по которому в ближайшее время пойдет страна. Александр Лукашенко о социсследовании к ВНС: «Я думаю, объективность будет самая высокая»

Блок социально-экономических и политических тем сразу «взяли в работу». Именно на основании этих цифр будут работать и выносить судьбоносные для страны решения делегаты ВНС. Ключевой момент: по результатам масштабного опроса – действующему Президенту доверяют 66,5 % жителей страны. Социологи объясняют – цифры предсказуемо снижаются, как только остывает пыл масштабной политической кампании.

Александр Бортник, ведущий специалист Национального центра правовой информации:

В короткий срок нами было проведено анкетирование на различных предприятиях различной формы собственности. Но при этом сами предприятия работали без остановки, поскольку анкетирование проводилось среди рабочих и служащих, которые на тот момент были свободны от работы. Таким образом, полагаю, что данный вид анкетирования может применяться при необходимости.

Отмечали респонденты ухудшение экономической ситуации – 64,9 %. Но здесь проблемы сплелись в один клубок: мировой локдаун, ковидные расходы, валютные опасения – все общемировые тенденции. Поэтому снижение своего благосостояния с деятельностью правительства связывают лишь 6,5 %.

Подлили нам масла в огонь и августовские протесты. К слову, их не поддерживают 72,4 % белорусов.

Павел Алекса, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:

Вопросы, изложенные в анкете, касались насущных, актуальных вопросов, с которыми сегодня сталкивается население Беларуси. Это и их отношение к общественно-политической обстановке в стране, это и их мнение по поводу того, каким путем должна идти Республика Беларусь, каким путем развиваться. Это касалось и их отношения к многопартийности, к политическому устройству, каким-то перспективам. В том числе там были и вопросы, касающиеся предпочтений политических, в том числе связанных с определенными политическими деятелями. То есть действительно такое многовекторное исследование, которое позволит увидеть срез отношения людей к процессам, которые проходят в государстве, ну и, конечно же, их политические предпочтения на сегодня.

Что касается обсуждаемой конституционной реформы, то более 60 % белорусов считают, что действующий главный закон полностью соответствует общественным запросам. Интересовались у людей и мнением по поводу внешней политики. Но эти результаты еще в обработке. С ними общество познакомят чуть позже.

Что касается неуместных замечаний по поводу правдивости опроса. Здесь придраться тоже не к чему. Исследование проводилось Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами.

Константин Бондаренко, руководитель фонда «Украинская политика»:

Есть целый ряд инструментов для последующей проверки как раз достоверности. Это и так называемая кривая Гаусса, это и компьютерная система ACCA, которая позволяет проводить исследования и понимать, насколько там производится отклонение от нормы. Реальный уровень погрешности – 2,475 %, то есть почти 2,5 % – это низкий уровень погрешности, поэтому это абсолютно достоверные и абсолютно корректные данные.