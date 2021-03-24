Извинялась в зале суда, но потом снова пыталась оскорбить. Оглашён приговор по делу переводчицы Ольги Калацкой

Новости Беларуси. Новости с пометкой «Григорий Азаренок». 24 марта в зале суда Фрунзенского района Минска огласили приговор по делу переводчицы Ольги Калацкой, где фигурировал спецкор СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Напомню, 15 ноября 2020 года вблизи станции метро «Пушкинская» в присутствии посторонних лиц 50-летняя жительница Минска с интервалом в два часа дважды ударила в лицо моего коллегу. Несмотря на то, что женщина полностью признала свою вину, еще на этапе следствия Азаренок написал ходатайство о прекращении уголовного преследования, так как претензий к ней не имеет. Суд учел мнение стороны и назначил максимально мягкий приговор – два года домашней химии. К слову, за хулиганство обвиняемой грозило до 6 лет тюрьмы.

Валерия Таратынко, старший помощник прокурора Фрунзенского района Минска:

Стороной государственного обвинения, с учетом принципа неотвратимости ответственности, предложено признать обвиняемую виновной в хулиганстве, в том числе совершенном повторно. Приговором суда Фрунзенского района города Минска обвиняемой назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок два года. Приговор суда в законную силу не вступил, у сторон есть 10 суток на его обжалование.