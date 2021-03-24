«Все задачи, которые будут поставлены перед нами, будут обязательно выполнены». В Минске наградили силовиков

Новости Беларуси. Торжественный ритуал вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД состоялся 24 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно символично, что церемония прошла в мемориальном зале «Победа» музея истории Великой Отечественной войны, где связь поколений и важность продолжения славных традиций служения родине ощущается особенно сильно. В этой обстановке от имени Национального собрания вручены почетные грамоты и благодарности. За добросовестную и безупречную службу сотрудники награждены медалями первой степени, отмечены нагрудным знаком «Заслуженный работник органов внутренних дел». Также 20 офицерам присвоены очередные специальные звания «полковник милиции».

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень символично, что это награждение и вручение погон полковника происходит всегда здесь, в музее ВОВ. Это наша история, это наши корни, это наши добрые традиции. Конечно, мы сегодня чествовали наших офицеров внутренних войск, офицеров органов внутренних дел за их преданность Родине, за их преданность народу, за то, что своим таким непростым трудом они делают все, чтобы обеспечить мир и спокойствие в нашей стране. Поэтому, конечно, только самые добрые слова и пожелания в этот день нашим замечательным сотрудникам правоохранительных органов.

Геннадий Мельник, начальник ОВД Жлобинского райисполкома:

Здесь действительно чувствуется волнение, в этом месте. Здесь дается оценка нашей деятельности, в действительно знаковом месте. В первую очередь это награда и оценка деятельности моего отдела внутренних дел, который я возглавляю – Жлобинского районного исполнительного комитета. Я скажу, это награда всего личного состава, который, в принципе, и показал свое лицо в трудное для нас, для страны время. Никто не дрогнул.

Александр Шаровар, начальник ОВД Солигорского райисполкома:

Задача в первую очередь, конечно, обеспечить охрану общественного порядка в регионе, борьба с преступностью ввиду того, что Солигорск – специфический город. Есть определенные моменты, но все определенные задачи, которые будут поставлены перед нами как главой государства, так и министром внутренних дел, будут обязательно выполнены.