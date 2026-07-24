Лукашенко – чиновникам: не обещайте то, чего вы не можете сделать

Пожалуй, важнейшее из того, что сегодня прозвучало в середине совещания, уместно в завершении этого материала. Посыл Президента об истинных целях таких мероприятий на высшем уровне. Помимо сверки часов, элемента контроля, это понимание каждого ответственного за вверенную ему отрасль или сферу. Работать надо с умом, а не просто исполнять. Президент прямым текстом об этом сказал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предлагайте здесь варианты. Никаких отговорок быть не должно. Главное на сегодняшнем совещании, чтобы вы услышали меня и отреагировали не так, как это на селекторном совещании. От еще одного селектора Натальи Ивановны и заканчивая какими-то шатаниями по полям министров. Я вас не к этому призывал.

Юрий Николаевич мне докладывал, то ли вчера, ночью уже почти или позавчера: Где ты? В Барановичах. Где? На поле. Ну, может, это и не министра дело, хотя и на поле иногда надо посмотреть. Я тут тебя не критикую, потому что я не знаю. Но чтобы вы не понимали это дословно, что я говорю. Просто в кабинетах не надо сидеть. Поезжайте к людям, поговорите по-людски, сами людьми будете, не оторветесь от людей. Это очень важно. Поэтому по-деловому. Надо ехать туда, где будет результат. Не надо это на публику показывать, Президенту по телевизору и прочее, прочее. Не надо. У меня другие методы работы, стиль работы, я вижу, кто чем занимается.

Давайте по существу, по делу будем решать те или иные вопросы. И еще, не обещайте то, чего вы не можете сделать. И то, что Беларуси сегодня не нужно. Я имею в виду, начиная от России, Китая и заканчивая Африкой. Надо делать только то, что мы можем на сегодняшний день. Потому что везде нужны деньги. Лишних денег нет. Хотя и лишние деньги, как я сказал, держать в карманах тоже нельзя.

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