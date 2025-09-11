Ко Дню народного единства – о кинодилогии «Наши символы» поговорили с создателями

Чуть меньше недели остается до одного из главных государственных праздников – Дня народного единства. 11 сентября 2025 года в его преддверии на экран выходит кинодилогия «Наши символы». В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Милош, директор студии «Летопись» и Евгений Шлеменков, режиссер. Александра Каштанова, ведущая:

Практически у каждого праздника есть свои символы. Например, у Нового года – это ель, у 8 Марта – это тюльпаны, мимоза. День народного единства – праздник достаточно молодой, в новом формате. Ему не хватает какого-то знака. Наверное, у вас была такая задача, чтобы создать что-то такое, что объединит всех и сразу?

Владимир Милош, директор студии «Летопись»:

Главное, что нас объединяет – это наши государственные символы. Соответственно, мы ставили свою задачу сделать фильмы такие, которые бы рассказали об этих символах. Вместе с тем послужили бы неким объединяющим фактором для зрителей разных поколений. Поэтому у нас, получается, два фильма, сделанные в разной стилистике. То есть первый фильм «Государственный флаг Республики Беларусь» сделан в более традиционной документальной манере. Фильм «Государственный герб Республики Беларусь» сделан с игровыми элементами – дети, расследование. Юрий Царев, ведущий:

Приходилось в геральдику углубляться при создании фильма?

Евгений Шлеменков, режиссер:

Конечно, обязательно. У нас был и консультант Марина Михайловна Елинская, которая является членом Геральдического совета. Она консультировала полностью кино. Но мы решили остановиться не на всей истории герба, потому что тогда надо было начинать с Полоцкого княжества на несколько часов. Мы остановились на том, почему современный герб выглядит сегодня так и никак иначе. Я для себя даже открыл многие вещи, что все закономерно, имеет свою более чем столетнюю историю – каждый символ в гербах. Юлия Самусенко, ведущая:

Как вы планируете продвигать эти фильмы, чтобы донести какой-то такой интересный смысл до широкой аудитории? Владимир Милош:

Продвигать мы их планируем, во-первых, через кинотеатральный прокат. Я думаю, что это хороший формат – как раз два фильма по 26 минут. После этого будет телевизионный прокат. Плюс, естественно, какие-то киносеансы будут в учреждениях. Александра Каштанова:

Есть еще организованные показы для школьников, когда ребят собирают, и классом они отправляются в кинотеатр. Владимир Милош:

Да, организованные показы для школьников, так называемые кинолектории, как раньше проводились.