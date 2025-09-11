Ко Дню народного единства – о кинодилогии «Наши символы» поговорили с создателями
Чуть меньше недели остается до одного из главных государственных праздников – Дня народного единства. 11 сентября 2025 года в его преддверии на экран выходит кинодилогия «Наши символы».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Милош, директор студии «Летопись» и Евгений Шлеменков, режиссер.
Александра Каштанова, ведущая:
Практически у каждого праздника есть свои символы. Например, у Нового года – это ель, у 8 Марта – это тюльпаны, мимоза. День народного единства – праздник достаточно молодой, в новом формате. Ему не хватает какого-то знака. Наверное, у вас была такая задача, чтобы создать что-то такое, что объединит всех и сразу?
Владимир Милош, директор студии «Летопись»:
Главное, что нас объединяет – это наши государственные символы. Соответственно, мы ставили свою задачу сделать фильмы такие, которые бы рассказали об этих символах. Вместе с тем послужили бы неким объединяющим фактором для зрителей разных поколений. Поэтому у нас, получается, два фильма, сделанные в разной стилистике. То есть первый фильм «Государственный флаг Республики Беларусь» сделан в более традиционной документальной манере. Фильм «Государственный герб Республики Беларусь» сделан с игровыми элементами – дети, расследование.
Юрий Царев, ведущий:
Приходилось в геральдику углубляться при создании фильма?
Евгений Шлеменков, режиссер:
Конечно, обязательно. У нас был и консультант Марина Михайловна Елинская, которая является членом Геральдического совета. Она консультировала полностью кино. Но мы решили остановиться не на всей истории герба, потому что тогда надо было начинать с Полоцкого княжества на несколько часов. Мы остановились на том, почему современный герб выглядит сегодня так и никак иначе. Я для себя даже открыл многие вещи, что все закономерно, имеет свою более чем столетнюю историю – каждый символ в гербах.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как вы планируете продвигать эти фильмы, чтобы донести какой-то такой интересный смысл до широкой аудитории?
Владимир Милош:
Продвигать мы их планируем, во-первых, через кинотеатральный прокат. Я думаю, что это хороший формат – как раз два фильма по 26 минут. После этого будет телевизионный прокат. Плюс, естественно, какие-то киносеансы будут в учреждениях.
Александра Каштанова:
Есть еще организованные показы для школьников, когда ребят собирают, и классом они отправляются в кинотеатр.
Владимир Милош:
Да, организованные показы для школьников, так называемые кинолектории, как раньше проводились.
Александра Каштанова:
11 сентября премьера будет в 15:00 в кинотеатре?
Владимир Милош:
Да, сегодня в 15 часов в кинотеатре «Пионер» будет премьера.
Александра Каштанова:
Где дальше можно это посмотреть? Билетов сегодня хватит не всем.
Владимир Милош:
Да, поэтому запасайтесь заранее.
Евгений Шлеменков:
Насколько я помню, в пяти кинотеатрах будут идти в течение недели. Могут все желающие это посмотреть.
Подробности в видео.