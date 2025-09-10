Рыженков: закрытие границы в Польше – антинародный шаг, направленный против простых людей

Закрытие границы в Польше – это антинародный шаг, направленный против простых людей. А также проявление нечестной конкуренции. Так, в МИД Беларуси прокомментировали решение официальной Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал руководитель ведомства Максим Рыженков.

Международная повестка широко обсуждалась на заседании белорусско-венгерской межправкомисии по экономическому сотрудничеству. Для участия в переговорах прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Политики Евросоюза делают все для того, чтобы превратить ЕС в некую «осажденную крепость». Это нагнетание эскалации, подчеркнул глава нашего внешнеполитического ведомства. Аргумент о якобы «агрессивности» белорусско-российских учениях «Запад-2025» не может считаться состоятельным; наша страна намеренно отдалила место проведения маневров от границы с ЕС и пригласила международных наблюдателей, в том числе из НАТО. Но пока Беларусь работает на снижение военно-политической напряженности в регионе, наши западные соседи усиленно продолжают милитаризацию.