В МВД Польши заявили, что работа пунктов пропуска на границе будет восстановлена, но не сразу

Польша полностью закроет границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы, в ночь на 12 сентября. В качестве причины такого агрессивного шага Варшава называет белорусско-российские учения «Запад», которые пройдут с 12 по 16 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне глава МВД Польши подписал распоряжение о закрытии границы с Беларусью. Мера касается как въезда, так и выезда. Пока же на белорусско-польской границе продолжают работать два пункта пропуска – грузовой «Козловичи» и автомобильный «Брест».

Неизвестно, откроется ли граница после завершения учений. В МВД Польши заявили, что работа пунктов пропуска все-таки будет восстановлена, но не сразу. Тем временем во внешнеполитическом ведомстве нашей страны данные меры назвали незаконными. В заявлении МИД отмечается, что они затрагивают всю границу Европейского союза с Беларусью, создавая значительные трудности для нормального перемещения людей и грузов.

Читайте также:

Пропускают четверть от нормы – в Беларуси призывают польскую сторону «не мучить дальнобойщиков»

Кризис и рецессия – политолог объяснил истерию Польши по поводу учений «Запад-2025»

Очередь еще больше – ситуация на границе с Польшей накануне закрытия