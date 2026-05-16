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Новости по тегу #Госпогранкомитет

Слова, после которых начинается настоящая служба! Новобранцы погранслужбы Беларуси приняли присягу
16 мая 2026 16:40

Слова, после которых начинается настоящая служба! Новобранцы погранслужбы Беларуси приняли присягу

Более тысячи новобранцев пограничной службы Беларуси приняли присягу
16 мая 2026 13:33

Более тысячи новобранцев пограничной службы Беларуси приняли присягу

ГПК: более 21 тыс. граждан ЕС въехали в РБ по безвизу с начала года
02 марта 2026 10:01

ГПК: более 21 тыс. граждан ЕС въехали в РБ по безвизу с начала года

ГПК: около 250 фур ожидают на границе въезда в ЕС
23 февраля 2026 09:33

ГПК: около 250 фур ожидают на границе въезда в ЕС

Более 2,3 тыс. нарушителей государственной границы задержали в Беларуси в 2025 году
29 января 2026 07:21

Более 2,3 тыс. нарушителей государственной границы задержали в Беларуси в 2025 году

Заседание Государственной пограничной комиссии состоялось в Минске
21 января 2026 17:15

Заседание Государственной пограничной комиссии состоялось в Минске

Новобранцы-пограничники прошли подготовку в учебных пунктах
25 декабря 2025 13:39

Новобранцы-пограничники прошли подготовку в учебных пунктах

Представитель ЮНИСЕФ посетил Институт пограничной службы
03 декабря 2025 07:28

Представитель ЮНИСЕФ посетил Институт пограничной службы

Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой
07 ноября 2025 16:57

Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой

Во всех задержанных метеозондах были литовские сим-карты – ГПК
02 ноября 2025 17:38

Во всех задержанных метеозондах были литовские сим-карты – ГПК

Слёт военно-патриотических клубов прошёл в «Зубренке»
20 октября 2025 07:30

Слёт военно-патриотических клубов прошёл в «Зубренке»

Команда Пинского погранотряда победила на соревнованиях среди отделений манёвренных групп
13 октября 2025 06:47

Команда Пинского погранотряда победила на соревнованиях среди отделений манёвренных групп