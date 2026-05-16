Новости по тегу #Госпогранкомитет

В Брестской крепости ряды защитников границы пополнили почти 250 новобранцев. Здесь слова присяги произнесли призывники Брестской пограничной группы имени Феликса Дзержинского.
Торжественные ритуалы прошли по всей стране.
Всего с начала действия безвизового режима в страну въехали более 1,27 млн европейцев.
За прошедшие выходные литовская сторона разрешила проезд только 26% от нормы.
Для охраны рубежей внедряют беспилотники и средства противодействия дронам.
В центре внимания – выполнение поручений главы государства
Всем присвоена первая воинская специальность «инспектор пограничной службы».
По мнению ЮНИСЕФ, формирование дружественной для детей среды на границе – это комплексная задача.
В контексте обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы.
Это еще раз указывает, что прежде всего в этой деятельности заинтересованы лица, проживающие на территории Литовской Республики и в целом стран Европейского союза, – заявили в ГПК.
По итогам всех конкурсов определены лучшие команды и участники.
Военнослужащие преодолевали полосу препятствий и минные заграждения, сдавали нормативы по тактике, военно-медицинской подготовке.
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