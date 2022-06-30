Полонез Независимости и десятки патриотических пространств. Вот как Минск готовится к празднованию 3 июля
Новости Беларуси. Несколько дней до главного праздника страны. День Независимости Беларусь отметит уже в это воскресенье, 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улицы и проспекты городов украшены многочисленными арт-композициями. Так, в оформлении столицы дизайнеры используют белорусскую государственную символику: флаг, герб и национальный орнамент. Это особенно символично в Год исторической памяти.
Также в Минскую военную комендатуру для подготовки к празднику доставлены вымпелы за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. Их привезли из 27 населенных пунктов страны, которые награждены ими за героизм и самоотверженность в годы войны. Вымпелы презентуют в День Независимости во время торжественного возложения на Кургане Славы. Там же завершится просветительская акция «Дорогами мужества и стойкости».
Подробности Константина Герцева.
Юбилейный 25-й День Независимости, ровно столько лет назад на судьбоносном для нашей страны референдуме была утверждена новая дата главного праздника Беларуси. 3 июля 1944-го столица БССР город Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Три года нечеловеческой оккупации: миллионы погибших и тысячи уничтоженных поселений – кровавая рана на теле белорусского народа, след от которой до сих пор напоминает о себе. Беларусь помнит и чтит, поэтому отмечать День Республики будут, как всегда, с поистине душевным размахом.
Инна Адамович, начальник главного управления Министерства культуры Беларуси:
Концертная программа всех наших мероприятий рассчитана на широкую аудиторию. В концертные программы включена популярная музыка, популярные концертные номера с участием ведущих артистов Беларуси, заслуженных, народных, представителей талантливой молодежи.
Старт праздничным мероприятиям даст концерт мастеров искусств, который соберет гостей вечером 2 июля во Дворце Республики. Сейчас на центральной площадке праздника наводят последние штрихи и готовятся к генеральному прогону. 3 июля уже по традиции начнется с возложения цветов к столичному монументу Победы. В 2022 году проведение военного парада не запланировано, но от этого количество людей в форме на улицах меньше не станет. Только в Минске развернут с десяток патриотических пространств с самым современным вооружением, спецтехникой и экипировкой. Лучшие отечественные фильмы о войне покажут в полевом кинотеатре, а музыкальный аккомпанемент – за оркестром в погонах.
Алексей Тицкий, заместитель начальника главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Организовано выступление Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил. Также будет оркестр соединений воинских частей. Ну и будет прекрасное настроение для всех, позитивная атмосфера, где все смогут здорово отдохнуть и почувствовать крупинку, изюминку, что такое Вооруженные Силы.
Полонез Независимости заиграет в Большом театре. Здесь по традиции будут чествовать мастеров перевоплощения, которые скажут общее «спасибо» в праздничном гала-концерте. Ближе к вечеру, уже около стелы «Минск – город герой» команду артистов дополнять заслуженные, народные и такие горячо любимые исполнители, которые вместе с белорусами споют гимн вместе.
«Несколько часов прямого эфира из выездной студии». Какой подарок для телезрителей подготовил СТВ к 3 июля? Читайте здесь.