Полонез Независимости и десятки патриотических пространств. Вот как Минск готовится к празднованию 3 июля

Новости Беларуси. Несколько дней до главного праздника страны. День Независимости Беларусь отметит уже в это воскресенье, 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улицы и проспекты городов украшены многочисленными арт-композициями. Так, в оформлении столицы дизайнеры используют белорусскую государственную символику: флаг, герб и национальный орнамент. Это особенно символично в Год исторической памяти.

Также в Минскую военную комендатуру для подготовки к празднику доставлены вымпелы за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. Их привезли из 27 населенных пунктов страны, которые награждены ими за героизм и самоотверженность в годы войны. Вымпелы презентуют в День Независимости во время торжественного возложения на Кургане Славы. Там же завершится просветительская акция «Дорогами мужества и стойкости».