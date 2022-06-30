«Несколько часов прямого эфира из выездной студии». Какой подарок для телезрителей подготовил СТВ к 3 июля?

Новости Беларуси. Несколько дней до главного праздника страны. День Независимости Беларусь отметит уже в это воскресенье, 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улицы и проспекты городов украшены многочисленными арт-композициями. Так, в оформлении столицы дизайнеры используют белорусскую государственную символику: флаг, герб и национальный орнамент. Это особенно символично в Год исторической памяти.
Команда СТВ о подарках телезрителям помнит всегда. Наш канал совместно с администрациями городов, обладающих почетными вымпелами «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной», запустили проект «От прошлого к будущему!» Заслуженные жители этих населенных пунктов рассказывают о героических событиях, которые и спустя десятилетия служат поводом для награды. Это и не только в эфире нашего большого воскресного телемарафона.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В этом году главный праздник белорусской государственности для каждого из нас обрел особенный, глубинный смысл. В непростых геополитических условиях сложно переоценить значение независимости и мирного неба над головой. Поэтому 3 июля, в особенный для Беларуси день, телеканал СТВ готовит особенный праздничный эфир – телемарафон с символичным названием «Под мирным небом». Несколько часов прямого эфира из выездной студии в сердце Минска, Троицком предместье. Историческая память, достижения независимой страны, белорусы, которыми гордятся – эти темы станут лейтмотивом выпусков. Ну и, конечно, корреспонденты подготовили сюжеты, которые с неожиданных сторон расскажут о непростом пути Беларуси к суверенитету.
Полонез Независимости и десятки патриотических пространств. Вот как Минск готовится к празднованию 3 июля – подробности.