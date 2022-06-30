«Несколько часов прямого эфира из выездной студии». Какой подарок для телезрителей подготовил СТВ к 3 июля?

Новости Беларуси. Несколько дней до главного праздника страны. День Независимости Беларусь отметит уже в это воскресенье, 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улицы и проспекты городов украшены многочисленными арт-композициями. Так, в оформлении столицы дизайнеры используют белорусскую государственную символику: флаг, герб и национальный орнамент. Это особенно символично в Год исторической памяти.

Команда СТВ о подарках телезрителям помнит всегда. Наш канал совместно с администрациями городов, обладающих почетными вымпелами «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной», запустили проект «От прошлого к будущему!» Заслуженные жители этих населенных пунктов рассказывают о героических событиях, которые и спустя десятилетия служат поводом для награды. Это и не только в эфире нашего большого воскресного телемарафона.