Цены ниже, а материалы идентичные. Почему поляки едут в Беларусь за медуслугами?

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения:

В послековидный период, сегодня который наступил, открытие границ уже дало свой результат, и в разы вырос экспорт услуг. И, соответственно, иностранные граждане с большим удовольствием и очень активно едут к нам за оказанием медуслуг. В два-три раза выросло. Мы это очень приветствуем, тем более, судя по отзывам и оставленным благодарностям нашим докторам, директорам клиник, действительно услуги оказываются на высоком уровне. Но по ценам мы сами понимаем, что у нас цены в несколько раз ниже, а материалы в той же стоматологии, ортопедии абсолютно идентичные. Они выпускаются несколькими фирмами в мире и имеют очень высокий статус, очень высокое качество. Поэтому да, это сказывается на спросе. Но мы, конечно, тоже всегда открыты, мы очень рады нашим гостям и с удовольствием окажем медицинскую помощь на самом высоком уровне.