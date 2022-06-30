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Цены ниже, а материалы идентичные. Почему поляки едут в Беларусь за медуслугами?

30 июня 2022 20:41
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Новости Беларуси. С 1 июля гражданам Польши будет разрешен безвизовый въезд в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом 30 июня заявили в Госпогранкомитете нашей страны.  

Цены ниже, а материалы идентичные. Почему поляки едут в Беларусь за медуслугами?-1

Практика безвиза показала наличие значительного интереса у иностранных граждан к продуктам питания, топливу и медицинским услугам в нашей стране.  

Цены ниже, а материалы идентичные. Почему поляки едут в Беларусь за медуслугами?-4

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения:  
В послековидный период, сегодня который наступил, открытие границ уже дало свой результат, и в разы вырос экспорт услуг. И, соответственно, иностранные граждане с большим удовольствием и очень активно едут к нам за оказанием медуслуг. В два-три раза выросло. Мы это очень приветствуем, тем более, судя по отзывам и оставленным благодарностям нашим докторам, директорам клиник, действительно услуги оказываются на высоком уровне. Но по ценам мы сами понимаем, что у нас цены в несколько раз ниже, а материалы в той же стоматологии, ортопедии абсолютно идентичные. Они выпускаются несколькими фирмами в мире и имеют очень высокий статус, очень высокое качество. Поэтому да, это сказывается на спросе. Но мы, конечно, тоже всегда открыты, мы очень рады нашим гостям и с удовольствием окажем медицинскую помощь на самом высоком уровне.  

Цены ниже, а материалы идентичные. Почему поляки едут в Беларусь за медуслугами?-7

Чтобы въехать в Беларусь, иностранцам необходимо будет предъявить действительный документ для выезда за границу, также важно иметь при себе медстраховку, а при передвижении на автомобиле необходима еще и зеленая карта. ПЦР-тест и сертификат о вакцинации для пересечения границы не нужны.  

Госпогранкомитет прокомментировал отмену визы с Польшей. Зачем это нужно? Подробности здесь.  

# Беларусь-Польша # общество # Борис Андросюк # Фотофакт

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