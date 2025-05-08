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Новости по тегу #Алексей Тицкий

Мини-парад под окнами и военные песни – сотрудники Минобороны поздравили ветеранов ВОВ
08 мая 2025 06:38

Мини-парад под окнами и военные песни – сотрудники Минобороны поздравили ветеранов ВОВ

РФ уделяет столько внимания молодежи, что у противника сокращается возможность внедриться в чей-то молодой ум – Тицкий
08 ноября 2024 17:59

РФ уделяет столько внимания молодежи, что у противника сокращается возможность внедриться в чей-то молодой ум – Тицкий

Полонез Независимости и десятки патриотических пространств. Вот как Минск готовится к празднованию 3 июля
30 июня 2022 20:45

Полонез Независимости и десятки патриотических пространств. Вот как Минск готовится к празднованию 3 июля

«Прибыли с оркестром, подарками и цветами». В Борисове поздравили ветеранов с 9 Мая
10 мая 2020 12:27

«Прибыли с оркестром, подарками и цветами». В Борисове поздравили ветеранов с 9 Мая

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»
08 июня 2019 14:32

Под Борисовом прошёл финал спортивно-патриотической игры «Зарничка»