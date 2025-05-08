Новости по тегу #Алексей Тицкий

Среди них – Михаил Шашков, Лидия Волкова и Павел Перцев. Представители военного ведомства поблагодарили героев за неоценимый вклад в освобождение Родины и вручили юбилейную медаль.
Благодаря тому, что мы вовлекаем молодежь в ту деятельность позитивную, созидательную. Мы не даем возможности для того, чтобы враг мог воспользоваться и дезинформировать нашу молодежь.
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